Sandra Gago lanza un mensaje esperanzador desde la Semana de la Moda de París

Con la Semana de la Moda de París en plena celebración, cada vez son más los iconos de estilo que se prestan a lucir sus mejores estilismos en la capital de la moda... y en las redes sociales. Una de las apariciones de esta semana ha sido la de Lucía Rivera, que ha enamorado a sus seguidores con el look parisino más bonito y favorecedor. Y mientras las editoras de moda internacionales ofrecen su propia versión de la moda, el sello made in Spain se hace notar con fuerza a través de otras influyentes, como la modelo Sandra Gago que, una vez más, conquista a todos con su último look.

Sandra Gago y el look con vestido midi y abrigo masculino más 'chic' de París

Después de meses de espera por ver la tripita premamá de Sandra Gago, la modelo por fin estrena las tendencias de la temporada en combinación con su avanzado embarazo. Hace solo unos días que, desde casa, Sandra proponía al mundo una sudadera benéfica con grandes propósticos y perfecta para cualquier estilismo desenfadado. Unas horas más tarde, desde París, la supermodelo y futura mamá cambia el registro y, esta vez, sugiere un look urbano clásico pero favorecedor y disponible en muchas de tus tiendas favoritas. Sigue bajando para averiguar más detalles.

Acompañado de un mensaje esperanzador ("ojalá cuando te vuelva a ver todo haya mejorado"), Sandra Gago se recorre las calles de París con un estilismo que vas a poder copiarle de aquí hasta la próxima primavera. Más concretamente, compuesto por un bonito vestido negro de corte midi y cuello a la caja, abrigo gris masculino de B Corner, zapatillas de Golden Goose y un bonito bolso tote guateado que firma Saint Laurent. En la galería encontrarás todos los elementos del último look parisino más chic de Sandra Gago, la futura mamá mejor vestida de nuestro país.