Analizamos el estilo de Blanca Bleis, la diseñadora de las americanas más buscadas de Madrid

A pesar de la cantidad de veces, desde el año pasado, que los nuevos dos piezas han logrado arrebatar cierto protagonismo al traje clásico, lo cierto es que la sastería femenina mantiene su fuerza. Cada otoño-invierno, y este no es ninguna excepción, los trajes de pantalón y chaqueta escalan posiciones en el panorama de las tendencias, sobre todo en los tonos neutros más sobrios y sofisticados, con estructura oversized y, últimamente, diseñados por Blanca Bleis. Si todavía no conoces a la joven diseñadora de trajes que arrasa entre las españolas, estás a punto de enamorarte de su estilo para siempre.

¿Cuál es el estilo detrás de la reina de la sastrería femenina en España?

En su búsqueda por el traje perfecto, Blanca no deja de lado sus dos piezas ejecutivos pero sí que establece un patrón de vestimenta algo más casual, muy favorecedor y al que ella misma recurre con frecuencia: americanas estructuradas en combinación con unos pantalones pitillo clásicos, en lugar de unos de traje, siempre en tonos neutros. Tal y como se puede ver en la imagen de arriba, Blanca sabe muy bien que cuando quieres acertar de lleno, hay pocas combinaciones más acertadas que un total look negro con pitillos y americana protagonista. ¿La clave? Un aire clásico pero que sienta bien a todo el mundo y que resulta idea para casi cualquier situación cotidiana.

La diseñadora, que ya ha vestido a celebrities de la talla de Naty Abascal o Blanca Suárez y cuyo sueño es el de vestir a Doña Letizia Ortiz, siempre ha dicho que su color favorito y más recurrente es y será el negro. Sin embargo, y cuando el tiempo acompaña, cambia sus pitillo negros por unos blancos estilo cropped y su americana gris con raya diplomática por una en tonos tierra. La clave de su armario se basa en ambas piezas, así como en sus trajes, de la forma más pulida y sofisticada posible.

Blanca Rodríguez, la joven diseñadora detrás de la prestigiosa marca de trajes

Si la cara de la diseñadora te es familiar, probablemente se deba a lo mucho que se rodea de las principales referentes de estilo de este país, como Rocío Crusset, María Pombo y hasta Carmen Lomana. Referentes que, como no podía ser de otra forma, también se rinden a los encantos de las creaciones de moda que Blanca vende en su firma, Bleis Madrid. Tanto es así que las chicas que más saben de moda ya no solo ven un conjunto de pantalón ejecutivo y una americana estructurada, si no el total look con el que, sí o sí, verse favorecidas, elegantes y muy, muy sofisticadas. "Bleis Madrid nace del deseo personal por recuperar la calidad de la sastrería femenina acabada a mano, con especial atención en cada detalle para reinventarla y hacerla única. La búsqueda del patrón perfecto es la esencia de la firma", se describe a sí misma en su página web.

Tal y como ella misma contó a FASHION en una entrevista, mientras estudiaba Diseño de Moda en la neoyorquina Escuela Parsons, "llevaba un tiempo buscando un traje de chaqueta y pantalón de calidad, con buena hechura y que me permitiera ir elegante y cómoda a cualquier evento". Fue en ese precismo momento en el que Blanca, la reina de los pitillo favorecedores y las americanas negras, empezó a desarrollar su proyecto, más tarde bautizado como Bleis Madrid.