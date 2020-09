Sara Carbonero suma un nuevo éxito profesional con un proyecto 'eco' que promete ¡y mucho!

El otoño ha comenzado de la mejor manera para Sara Carbonero, que ha logrado dar un paso importante junto a Slow Love, la marca de moda que cofundó hace un lustro junto a su compañera de profesión y amiga Isabel Jiménez. El nuevo proyecto de la presentadora mira hacia la sostenibilidad, el objetivo al que aspiran muchas marcas de una industria que se encuentra entre las más contaminantes del mundo. La propia Sara lo ha dado a conocer en redes sociales, donde ha compartido un vídeo y un amplio texto que acompaña a las imágenes: "Son tiempos raros, meses extraños, días de dudas e, incluso, de vértigo... pero los sueños no se cumplen si no mantienes un compromiso con ellos. Nuestra marca nació hace cinco años y desde entonces nos hemos comprometido con la revolución Slow Love, una alternativa a la incesante necesidad de este mundo con prisa (...)". Así comienza el mensaje en el que ha desvelado a sus seguidores su nuevo éxito profesional.

Confirmando una vez más que las alianzas entre firmas de moda está a la orden del día, la firma capitaneada por Sara Carbonero e Isabel Jiménez ha colaborado con Cortefiel en una colección cápsula 100% sostenible. Entre las propuestas no faltan esos jerséis gruesos y calentitos de los que no te quieres separar en los meses de frío y que puedes llevar tanto con vaqueros como con faldas midi o maxivestidos largos, una fórmula aprobada por Sara Carbonero para acertar con los looks de transición. Las chaquetas de punto en clave XL, el gran básico que cada año logra renovarse para destacar en los armarios, también ocupan un lugar destacado entre las novedades, así como los maxivestidos de estampados otoñales que se actualizan con cinturones.

Como explican las dos amigas en el vídeo con el que han dado a conocer esta colaboración, el proyecto es una gran oportunidad para la marca que cofundaron hace años, ya que proporcionará una visibilidad especial a sus diseños. Además de poder haber producido más piezas de las habituales, podrán vender las prendas en tienda física, mientras que hasta el momento sus diseños siempre se habían ofrecido de forma online.

De momento, habrá que esperar para conocer la colección al detalle ya que todavía no se encuentra a la venta, si bien las seguidoras más acérrimas de Sara Carbonero podrán adquirir las creaciones en la preventa antes del lanzamiento oficial el próximo 6 de octubre. Compañeras de profesión como Carme Chaparro han aplaudido la iniciativa en redes sociales. La modelo Vanesa Lorenzo, Ona Carbonell, Beatriz Espejel o el periodista David Cantero también han querido dar la enhorabuena a las presentadoras por este nuevo éxito.