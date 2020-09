Peto vaquero y camisa blanca, los básicos de María Pombo en su sexto mes de embarazo

Desde que María Pombo anunciara la buena noticia, sus looks se han convertido en la mejor inspiración para vestir cómoda y con estilo (estés o no embarazada). Desde las chaquetas largas de Zara a sus vestidos de entretiempo, son muchos los básicos que la influencer ha sabido adaptar a la etapa premamá, algo que no ha cambiado con la llegada del otoño y el cambio estacional. Si hace apenas unos días la futurá mamá estrenaba la gabardina clásica ideal para el entretiempo, este fin de semana ha confiado en otra prenda clave del armario otoñal, el peto vaquero, que ha llevado en dos colores diferentes durante dos días consecutivos.

Peto vaquero, el básico premamá de María Pombo

A sus 26 semanas de embarazo, María ha querido escaparse al campo con su familia, con quienes ha pasado el fin de semana disfrutando de paseos en bicicleta y noches junto al fuego de la chimenea. Una escapada de lo más apetecible que, como es habitual, ha compartido con sus seguidores a través de las redes sociales. Así, hemos podido comprobar su elección estilística, que no ha sido otra que el heredero más cercano de los pantalones vaqueros, el peto.

La influencer se ha decantado por un modelo de Pull & Bear con pernera recta y detalle de rotos en las rodillas, cuyos botones laterales ha tenido que desabrochar para adaptarlo a su incipiente barriguita, como ella misma ha explicado en sus historias. Una camisa blanca con detalles troquelados, de & Other Stories, y unas zapatillas con detalle de brillo, de Golden Goose, completaban el conjunto.

- María Pombo muestra los avances de su embarazo a 20 semanas de dar a luz

- Gracias a María Pombo sabemos cómo llevar un vestido de verano de aquí a invierno

Una fórmula de estilo a la que ha recurrido, nada más y nada menos, que durante dos días seguidos. Y es que, para la jornada del domingo la influencer ha escogido un modelo similar en color negro, también de Pull & Bear, combinado en este caso con un jersey de punto y estampado de rayas blancas y negras. Una alternativa más abrigada que ha rematado con unas botas negras de caña alta. Precisamente, este mismo diseño fue el que estrenó hace apenas una semana para visitar el Monasterio de El Escorial, en esa ocasión combinado con una blusa blanca de su firma de moda, Name The Brand, bolso bandolera en color negro y mascarilla a conjunto.