Tamara Falcó debuta en San Sebastián (y vas a querer copiarle su look de alfombra roja)

De verdad que no podemos seguirle el ritmo a la 68ª edición del Festival de Cine de San Sebastián. Primero, Blanca Suárez nos deslumbra con un look de gala a medio camino entre el altar y la mejor vestida de las invitadas a una boda (diseño que nos ha hecho fantasear con el retorno de las fiestas, por cierto) y luego Tamara Falcó debuta en la alfombra roja del evento con una combinación capaz de competir con cualquier vestido: un traje de chaqueta y pantalón. Desde que empezó su carrera como una de las colaboradoras de El Hormiguero, las mezclas de inspiración masculina se están convirtiendo en el sello de su estilo. Ya al poco de empezar en el programa, dejó claro con su tres piezas negro, que eso de ser conocida como la preppy de la televisión se iba a acabar. Y sí, en la visita la ciudad vasca ha vuelto a demostrar por qué es la embajadora de los estilismos con pantalón.

El jersey de punto de Tamara Falcó funciona con todo tipo de pantalones y faldas ¡y está de rebajas!

Puede que Tamara sea toda una experta a la hora de dar con las prendas más versátiles que podemos combinar con todo el armario (de hecho, admitimos que en más de una ocasión fichamos sus perfiles para coger ideas). Pero en esta ocasión prefirió darle un giro a esas mezclas fáciles de reciclar y optar por un look de alto impacto: un traje de chaqueta rojo de Carolina Herrera ¡que no es apto para tímidas! Y es que su dos piezas monocromático -una gran opción para ir a la oficina- se convirtió en el centro de atención de la red carpet, algo que no nos extraña al ser una de las tonalidades más atractivas de la paleta.

Los 3 secretos del traje

Se nos ocurren un sinfín de calificativos por los que el traje de Tamara es una auténtica fantasía. El rojo refleja el color al rostro como si se tratara de un colorete, los pantalones de traje -ligeramente arrugados en el bajo-, daban un aspecto casual y las hombreras equilibran cualquier silueta. ¿Cómo no dar en la diana con un traje de estas características? Y aunque podría haberlo lucido con complementos de altura, que sumaran puntos de estilo, su estrategia fue justo la contraria, intentando sacar el lado más informal del dos piezas.

¡Con deportivas!

Pero, ¿cómo convertir un traje de chaqueta y pantalón en un look arreglado, pero casual para un acto a primera hora de la tarde? Muy sencillo, como hizo Tamara, solo tenemos que buscar en el fondo de armario la mítica camiseta blanca (si no tienes una, la necesitas YA) y unos zapatos comodísimos. De toda su colección, escogió unas deportivas doradas, que podrían ser las sustitutas perfectas a los tacones. Y es que las sneakers metalizadas aportan un toque de lujo al look como si de unos stilettos se trataran. La forma de dar con una mezcla elegante y súper cómoda. ¿Quién dijo que para pisar la alfombra roja hay que sufrir?