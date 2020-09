Todo lo que debes tener en cuenta para mantener tus botas y botines limpios como el primer día

Entre todas las tendencias en botas y botines, encuentras tu par perfecto. Cómodo, favorecedor, fácil de combinar... un calzado todoterreno que, además, ayuda a estilizar tu figura. "Me encantan tus botines, ¿de dónde son?", todo el mundo te pregunta lo mismo y tú te sientes feliz de tu compra inteligente de la temporada. Pero, después de tanto uso, tus botines parece que empiezan a estropearse. Si está situación te resulta familiar, es el momento de ponerte manos a la obra para evitar que tu calzado preferido del otoño se tenga que jubilar antes de tiempo. Cuidar las botas y botines es mucho más sencillo de lo que parece, y mantener este calzado nuevo como el primer día no exige tanto tiempo como puede parecer.

Empezamos por los botines clásicos y las botas combat, el calzado más buscado del momento. ¿Cómo cuidar estas propuestas? Siempre depende el material en que estén confeccionadas, tengamos en cuenta que casi todos los diseños son de piel. Así, en la página web de Panama Jack encontramos las claves para cuidarlas:

1. En primer lugar, recomiendan "limpiar los restos de suciedad o polvo con un paño húmedo o una esponja".

2. Si está muy sucio, también habría que "extraer las plantillas interiores y quitar los cordones, limpiar la superficie de la piel con abundante agua y jabón neutro para después secar a la luz natural sin exponer el calzado a la luz solar o focos de calor extremo".

3. Si hablamos de un diseño con el que llevamos ya varias temporadas y empieza a mostrar un exterior envejecido, una opción es "aplicarle grasa o crema nutritiva incolora para nutrir la piel, una cantidad muy pequeña y de forma homogénea por toda la piel", un truco que ayuda a nutrir el zapato pero puede oscurecer el color de la piel.

Pero ¿y las botas o botines de ante, serraje o piel nobuck? En este caso hay otros aspectos a tener en cuenta. Tal y como explican en la web de Panama Jack, si buscas limpiar este tipo de creaciones en profundidad con agua y jabón neutro, utiliza un cepillo de púas duras de plástico, similar al que se emplea para mantener limpias las uñas. Por último, una vez que esté seco, recuerda cepillar el exterior de piel en la misma dirección del pelo.

- Lee también: El otoño de las botas 'combat': cómo llevar el calzado del momento

La firma especializada en calzado incluye, también en una sección dedicada al mantenimiento de sus zapatos, varios consejos para limpiar los modelos elaborados en goretex. Este material resistente, perfecto para caminar al aire libre, es impermeable y transpirable por lo que, a la hora de cuidar unas botas de estas características, es importante no aplicar grasas ni cremas nutritivas ya que pueden ocasionar que pierda transpirabilidad. Por lo demás, se puede mantener el diseño en perfecto estado limpiando, ya sea de piel o ante, con agua y jabón neutro.

Cómo guardar las botas y botines

Además de estos consejos de limpieza, es relevante también que las botas y botines se guarden de forma adecuada, sobre todo si no se utilizan día a día. En Pinterest, el cajón de sastre donde encontrar todo tipo de ideas de decoración y organización, hay varias formas prácticas de guardar zapatos y, en concreto, botas altas: desde mantenerlas en su propia caja de cartón hasta colgarlas en organizadores especiales o incluso perchas. Los botines, siempre limpios antes de guardarse, también deberían en cajas de cartón y, en la medida de lo posible, añadir papel para mantener la forma de la horma. Después de bucear entre las novedades que brinda cada temporada, y dedicar tiempo a encontrar el modelo que mejor encaja con tu estilo, cuidar tus botines no te robará mucho tiempo, y a corto plazo es la mejor manera de alargar la vida útil de este zapato todoterreno capaz de resolver cualquier look de los meses de frío, y más allá.