Todavía nos quedaba descubrir un look precioso de María Pedraza en San Sebastián

Puede que Blanca Suárez, vestida de bailarina, devolviera la magia a la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián, pero si tuviéramos que elegir qué actriz ha sido la mejor vestida durante las jornadas diurnas, María Pedraza se llevaría la Concha de Oro. La madrileña, que acudió a la capital guipuzcoana para, como Blanca, presentar la película El verano que vivimos, ha demostrado, una vez más, el estilazo rompedor que tiene, y lo ha hecho por partida múltiple. Primero, fue el look con traje ancho, top de bikini y zapatillas lo que acaparó flashes a su llegada. Más tarde, la combinación made in Chanel con top de guipur y pantalón con corchetes, y, después, un vestido negro muy sexy que combinó con una coleta XL y maquillaje roquero. Pero si creías que ese era el último estilismo precioso de María en San Sebastián, te equivocabas: hemos encontrado un cuarto lookazo que la actriz ha llevado a orillas del Cantábrico para revalidar su título de la chica más 'cool' del cine español.

- Vuelve la magia del cine con el vestidazo de Blanca Suárez en el Festival de San Sebastián

Entre ruedas de prensa, entrevistas y la premier de la esperada película en la que comparte pantalla con Blanca Suárez, Javier Rey y Pablo Molinero, María Pedraza encontró hueco para otro evento, este enteramente dedicado a sus fans: un directo en el que responder a todas sus preguntas. A través de la cuenta oficial del Festival (@sansebastianfes) y durante media hora, la madrileña de 24 años les aconsejó sobre cómo convertirse en actores, les explicó lo emocionante que es, en plena pandemia, poder presentar un largometraje, e incluso les contó que, a pesar de la situación, este había sido para ella uno de sus mejores veranos.

"Aunque este haya sido un año difícil, yo he aprendido mucho. He aprendido a priorizar, a valorar las pequeñas cosas (...). Este verano, he viajado mucho y he estado con las personas que quería estar: con mi familia, con mis amigos. Y este verano ha sido uno de los mejores de mi vida, a pesar de esta situación. Así que nunca sabes cuál puede ser tu mejor verano", respondía a quienes le planteaban cuál recordaría como especial, una de las preguntas más repetidas.

VER: El maratón de estilo de María Pedraza en el Festival de San Sebastián

Y ha sido precisamente en esa conversación virtual con sus miles de seguidores (ella supera los 12 millones en su perfil personal), donde hemos localizado el cuarto look perfecto de María en el Festival con una prenda que, una vez más, tenía el sello de la maison francesa que más le gusta, Chanel. En concreto, se trata de una chaqueta cruzada, estructurada y confeccionada en el icónico tweed de la casa en rojo, negro y blanco. Pertenece a la colección Primavera/verano 2020 de la firma, y sobre la pasarela, el pasado octubre, la vimos combinada con un short del mismo tejido y zapatos Mary-Jane bicolores.

En el directo de María Pedraza no es posible apreciar si se decanto por el total look, pero lo que sí queda patente es que su maquillaje -con eyeliner rasgado y pestañas larguísimas-, su peinado pulido y sus pendientes de aro han sido cuidadosamente elegidos. Y es que, debido a las videollamadas y las relaciones a través de las redes, este tipo de detalles -que se conocen como moda on screen- cada vez cobran más protagonismo en cualquier estilismo.