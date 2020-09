Kim Kardashian, una Barbie vanguardista con sus mallas favoritas

Por mucho que la pasarela dicte sus tendencias otoño-invierno 2020/21, era de esperar que el klan Kardashian fuese por libre y estrenaran su propia versión de la moda del momento. Especialmente Kim Kardashian, cuya pasión por este sector, entre otras cosas, la ha convertido en una de las influencers de moda más originales de los últimos años. De hecho, tal es su visión de las tendencias que hasta se adelanta a las mismas, como cuando puso de moda las mallas estilo ciclista antes de que el resto del mundo pudiera, ni siquiera, aceptarlas. Y es, precisamente, esta prenda la que pretende recuperar y al más puro estilo 'Barbie' vanguardista, tal y como ella misma ha señalado.

Kim Kardashian propone recuperar las mallas estilo cicslita en versión 'total look'

Con Keeping Up With The Kardashians oficialmente cancelado y una presunta crisis matrimonial con Kanye West, Kim Kardashian va a tener mucho tiempo libre que dedicar a nuevos proyectos. De entre ellos, una supuesta nueva línea de útiles para el hogar bajo el sello KKW Home y, por supuesto, marcar tendencia en moda y belleza. De hecho, ya está empezando a influir en sus seguidores con algunos de los estilismos más vanguardistas y polémicos de los últimos meses. "Balmain Barbie", escribía Kim bajo esta foto que ha subido a sus redes sociales. En ella, tal y como la influencer señala, aparece con un total look estampado con el logo de Balmain, firma a la que pertenece todo el estilismo.

Mientras a Kris Jenner no terminan de convencerle las mallas estilo ciclista que su hija ayudó a poner de moda, Kim Kardashian las mantiene en lo más prioritario de sus propias tendencias y así lo ha vuelto a demostrar. Concretamente, a través de un total look futurista protagonizado por un crop top de cuello alto y hombros afilados, guantes a juego y mallas por encima de la rodilla. Todo ello decorado con unos patrones muy típicos en la casa Balmain.

Y, por si no estuviera ya de lo más completo el look, Kim Kardashian pone el broche de oro al conjunto con mascarilla y bolso coordinados. En cuanto al maquillaje y al recogido que suponen la guinda del pastel de este estilismo, la influencer se mantiene fiel a los foxy eyes que más se llevan, labios nude y semirecogido alto, muy popular alrededor de Hollywood en los últimos años.