Quédate con este nombre: 'catsuit', el mono cómodo que llega a Zara y promete revolucionar tu armario

Ahora que ya conoces las grandes tendencias que definen el armario de la nueva temporada, es buen momento para adentrarnos más allá y descubrir las microtendencias que también contribuirán a renovar los looks de este otoño de 2020. Como viene siendo habitual en los últimos meses, el espíritu comfy está presente en muchas colecciones, y siendo testigos de las últimas propuestas que las firmas están presentando en el mes de septiembre, siempre repleto de novedades, parece que está tónica seguirá presente a corto plazo. Pero la comodidad no está reñida, ni mucho menos con el diseño, así que no te imagines un armario repleto de básicos. También hay sitio para creaciones audaces y especiales. Entre las últimas novedades de Zara, llama la atención una de las prendas que miran hacia esa comodidad. Se trata de un mono de punto de edición limitada con cierre delantero de cremallera, un diseño en color gris antracita que destaca por su original sencillez frente a otras propuestas más elaboradas.

La prenda en cuestión, no es un mono al uso, sino un diseño tipo catsuit, esas creaciones que se ajustan a la piel y destacan las curvas al máximo. Normalmente confeccionados en materiales muy elásticos y ceñidos, como el PVC, el látex o incluso el cuero. Si estás imaginando el traje de Catwoman, no vas muy desencaminada porque, sobre todo las creaciones realizadas en esos tejidos brillantes y ultra-ajustados, comparten muchas características en común. No obstante, la propuesta de Zara se desmarca de esas apuestas, si bien no es de líneas anchas, se ciñe al cuerpo sin resultar demasiado apretado, reflejando el aire relajado que describe a las prendas de estar por casa, cada vez más próximas a la ropa de calle. De hecho, el éxito de estas creaciones homewear es tal que ha llevado al gigante textil a crear una nueva categoría en su tienda online, bautizada con el nombre de New Comfort, donde se pueden encontrar confortables conjuntos con los que dar un respiro al pijama de siempre.

La versión tradicional del catsuit, esa que enfatiza las curvas femeninas al máximo, la hemos visto en varias ocasiones en el vestidor de las hermanas Kardashian-Jenner. Amantes de las prendas que destacan su figura curvilínea, Kylie Jenner compartió hace unas semanas un look muy en sintonía con su forma de vestir, protagonizado por un catsuit estampado con escote en la espalda, una propuesta de la firma Matte. Kim Kardashian también ha apostado por estos sensuales diseños en alguna ocasión, la última de ellas el pasado mes de marzo, cuando acudió al desfile de Balmain en París con un diseño de látex de la firma, perteneciente a la colección Otoño/invierno 2020. El antecedente de esta tendencia lo podemos encontrar en el desfile de Versace de la Primavera/verano 2018, donde varias modelos lucieron en la pasarela catsuits estampados con diferentes portadas de revistas a todo color. De cara a la nueva estación, además de a Olivier Rousteing, el catsuit también ha convencido en Alaïa o Area, sellos que abogan por una versión minimalista en color negro. Igual que la marca made in Spain Irati, que incluye una de estas propuestas en su última colección.

En líneas generales, podríamos describir esta clase de diseños como una versión del body, esta vez con mangas y pernera largas. Sin duda, los modelos realizados en tejidos amables fáciles de lucir y aptos para protegernos del frío del invierno, pueden ser una buena opción tanto para teletrabajar como para innovar en un look de calle, añadiendo, por ejemplo, sobrecamisas o chaquetas de tendencia a la prenda, que puede lucirse como si se tratara de unos leggings. Una microtendencia que puede ser más fácil de llevar de lo que parece a simple vista, todo depende del estilo de cada una.