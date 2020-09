¡Adiós verano! Tamara Falcó se despide con un dos piezas de estampado indio

Para alegría de unos pocos y para tristeza de la mayoría, el verano ha llegado a su fin. Y, aunque este año las vacaciones hayan sido diferentes al resto, son muchas las expertas, modelos y celebrities que han elegido algunos de los rincones más acogedores de nuestro país para disfrutar y desconectar unos días. Es el caso de Tamara Falcó, que ha aprovechado los meses más calurosos del año para (re)descubrir España. Desde lugares con playa paradisiacas, como sus días de desconexión en Tenerife, hasta turismo interior, como su paseo por la Catedral de Sigüenza. Un sinfín de planes en los que la hija de Isabel Preysler ha presumido de estilo y de buen gusto. A menos de 24 horas para que empiece el otoño, la madrileña ha querido despedir el verano por todo lo alto: recordando uno de sus sitios favoritos y con uno de sus hits estilísticos estivales preferidos. "¿Nos despedimos del verano con esta foto? 👋🏼", ha preguntado una nostálgica Tamara a sus miles de seguidores.

Disfrutando de un atardecer único en Marbella, paseando por la arena húmeda y con una sonrisa deslumbrante, Tamara posaba con un dos piezas estampado compuesto por un cropped top tipo bandeau y detalles de fruncidos y una falda de corte midi tipo pareo con abertura lateral y ribete de volantes. A diferencia de lo que suele hacer en la mayoría de ocasiones, que apuesta por la moda española, esa vez se decantó por una firma artesanal con sede en Jaipur (India), Pink City Prints. ¿Lo mejor? Que solo utilizan fibras naturales como el algodón y la seda para la fabricación de los diseños. De esta manera, la madrileña rendía un pequeño homenaje al trabajo hecho a mano sumando este nuevo dúo estilístico a su amplio vestidor -disponible en la web por 200 euros-.

No tendríamos horas en el día para enumerar todos los looks con los que Tamara nos ha inspirado este verano: desde apuestas elegantes y sofisticadas con vestidazos dignos de alfombra roja, hasta estilismos de lo más casual donde el pantalón vaquero y las blusas vaporosas han sido sus mejores aliados, aunque es importante hacer una especial mención a los conjuntos de dos piezas, que también han cobrado mucho protagonismo sus looks últimamente. Una tendencia que este otoño seguirá entre nosotras -y que seguramente veremos luciendo a la madrileña en más de una ocasión-, pero en colores, estampados y tejidos acordes a las temperaturas venideras, siendo el traje femenino uno de los hits de temporada, aunque eso sí, alejado de los patrones clásicos y abrazando la estética informal y relajada, confirmando una vez más que el estilo comfy se adentra en el día a día.

