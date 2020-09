El mono de otoño de Lucía Rivera o la prueba final de que el 'tweed' no es solo para chicas clásicas

A menos de 24 horas de que dé comienzo el otoño, las supertendencias de esta temporada que invadirán las grandes capitales de la moda y el armario de las que más saben ya están encima de la mesa. Pero, aunque muchas vienen cargadas de aire fresco, otras son totalmente atemporales, esas que año tras año nos acompañan durante esta época sin perder ni un ápice de protagonismo. Es el caso del clásico trench, de las cazadoras vaqueras o del tweed, siendo este último una de las mejores opciones a la hora de crear looks polivalentes de lo más otoñales. Y es que, debido a su grosor, este tejido de origen escocés, ha sido uno de los sellos de identidad de los meses más fríos desde tiempos inmemoriales, conquistando las prendas más clásicas del armario: desde el dos piezas de Chanel hasta los abrigos evasé de corte masculino. Sin embargo, a juzgar por el último estilismo de Lucía Rivera, todo parece indicar que este tejido ha experimentado un lavado de cara.

El ciclo de la moda demuestra (una vez más) que los clásicos nunca mueren, aunque muchas veces tienen la necesidad de renovarse para seguir manteniéndose en la cúspide de las tendencias. Por esta misma razón, el tweed ha versionado y reinventado diferentes propuestas que cautivan a primera vista y consiguen despertar el deseo de las expertas. O eso mismo es lo que hemos interpretado al ver el look de Lucía que, lejos llevar el clasicismo por bandera, se ha decantado por un diseño de lo más moderno. Se trata de un mono corto verde esmeralda, con pinzas ajustables en la parte delantera y trasera, corte ajustado, cremallera delantera y detalle de botones fantasía en el pecho y en las caderas. La parisina Sandro ha sido la encargada de firmar el diseño, disponible en la web por 295 euros. Así, la modelo nos demuestra que incluso las tendencias más clásicas pueden abrazar los diseños más actuales dando lugar a un look 'lista en 1 minuto' que bien podrías llevar a la oficina, a una comida de trabajo, a una cena con amigas o a una velada romántica. ¿La clave? Los complementos.

Aunque Lucía no nos ha desvelado cuál ha sido el calzado y el bolso elegido para elevar el look al máximo, en la web de la firma, la modelo lo luce con unos botines marrones tipo chelsea de charol, perfecto para un drees code diurno. Algo parecido podemos conseguir si lo combinamos con unas combat boots y un bolso bandolera, ambos en negro. Por el contrario, si preferimos lucirlo para una apuesta romántica, no hay nada mejor que apostar por unos taconazos y un clutch. Como broche final y para cuando bajen más las temperaturas (sobre todo por la noche), añadir una americana fluida, si queremos un look que derroche elegancia o una cazadora vaquera, si preferimos una apuesta más desenfadada, serán la mejor opción. De esta manera, nos queda claro que esta temporada, la estética de los años 20 promete formar el lienzo de nuestro armario otoñal sin necesitar grandes añadidos.