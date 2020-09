Sara Carbonero triunfa desde 2003 con este vestidazo

¿Te creías toda una experta a la hora de prepararte para salir de cena con tus amigas? Top de ensueño, pantalones de efecto 'pierna infinita', un minibolso de tendencia -para presumir de experta al ponerlo casualmente sobre la mesa del restaurante-, los imprescindibles taconazos... En otras palabras, una mezcla que garantiza hasta un 100% de piropos por parte de tu grupo durante la velada. Pero por mucho que podemos compartir contigo ese tipo de combinaciones en nuestras citas de chicas, hemos descubierto que Sara Carbonero se ha pasado el nivel de estilo con su último look en la noche con la girl gang. La periodista ha dejado claro que da igual la ocasión, siempre es un buen momento para sacar del armario un vestidazo, y más si es para este tipo de planes.

Haz como Sara Carbonero y recicla tus vestidos de verano con una chaqueta de punto larga

Pero no es un vestido cualquiera el que escogió la periodista, sino un vestido del tejido más lujoso del armario: el terciopelo. Tal y como se aprecia en la foto que compartió con sus seguidores, antes de salir de casa, la caída y el reflejo de la tela eran inconfundibles. Y, además, la pasarela le da la razón a Sara. Firmas como Balmain, Celine, Isabel Marant, Adeam o Etro han hecho que el velvet look se convirtiera en una de las estrellas de sus colecciones otoñales. Aunque, si no te convence mucho, puedes hacer como Sara y buscar un modelo en color negro para asegurarte de que, incluso cuando se pase el furor por la tendencia, vas a poder reciclarlo año tras año.

Estilo lencero

El modelo de tirantes con escote redondeado le sienta tan bien que nos parece mágico. Da igual que esté hecho en terciopelo, ¡la silueta es tan fluida que recuerda a un slip dress! Pero no te pienses que eso es lo mejor del vestido. Lo que realmente nos ha conquistado es el increíble escote trasero que deja la espalda al descubierto. Sara se encargó de potenciar ese toque elegante y delicado con unos finos stilettos a juego -un modelo con truco si nos fijamos en la puntera asimétrica- y, como punto final, un bolso. En definitiva: un look monocolor con el que no tenemos dudas, aunque no estuviéramos allí, de que se convirtió en una de las mejor vestidas de la noche.

El retorno del velvet dress

Es curioso como, ciertas prendas vuelven al armario incluso después de años. Sara no escapa a este fenómeno. Sí, lo hemos comprobado repasando sus antiguos looks. Y hemos descubierto que para un evento de Women' Secret, que tuvo lugar en 2013, también apostó por un vestidazo de terciopelo azul oscuro. En aquel momento, embarazada de Martín, la periodista confió en el material para una gran noche. Aunque su versión de hace casi 20 años es muy diferente a la actual. Con un fitting más ancho -que revelaba su tripita de embarazada- y tirantes espagueti, deja claro que las modas no importan cuando das con una pieza que realmente te apasiona.