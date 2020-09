Y el truco de Paula Echevarría para combatir el mal tiempo es...

Ahora que ya (por fin) te acordabas de coger la mascarilla antes de salir de casa, no es hasta que estás en la calle bajo una lluvia torrencial que caes en que te has dejado el paraguas. Y es que ya estamos en ese momento del año en el que el tiempo se vuelve un poco loco. Sol por la mañana, tormenta a mediodía, viento por la noche... ¡Así resulta imposible acertar con los looks! O, al menos, eso pensábamos. Paula Echevarría ha venido a nuestro rescate (de estilo) dándonos la solución a esos días en los que el clima puede cambiar de un momento para otro. Su nueva combinación es un ejemplo de las prendas que deberíamos fichar del armario para sobrevivir (sin coger un catarro) a cualquier jornada de entretiempo con estilo. ¿Y lo mejor? Que no tienes que ir de compras, porque son básicos que ya tienes en tu vestidor.

Así que corre al armario y busca lo siguiente: una sudadera, una falda y unas deportivas blancas. Esas son las prendas que hemos fichado de su último look y nos parecen el mejor acierto para los días de lluvia. Aunque como título de la foto que subió a su perfil escogió "Al mal tiempo.. una sonrisa! 💜😁", el emoticono del corazón morado conecta con los colores de su combinación. Y es que no solo es uno de los matices con más éxito de la temporada, también es una tonalidad muy favorecedora perfecta para animar cualquier día gris.

Pero, ¿de verdad es compatible una falda con una previsión meteorológica de lluvia? Sí, siempre y cuando sea durante estas semanas en las que todavía el frío no ha hecho acto de presencia. Las deportivas serán las encargadas de que mantengamos los pies secos incluso si nos olvidamos del paraguas en casa. Nuestra recomendación, para que lleves por debajo de la sudadera, es que agregues una blusa vaporosa lisa o una camisa, dos prendas ideales para el entretiempo que siempre van a funcionar con la falda estampada si hay que quitarse la sudadera.

En el caso del look de Paula, la sudadera lila es de Bershka (costaba 7,99 euros pero ya está agotadísima), la falda de volantes de Cool The Sack, bolso de Dior y zapatillas de su firma, Space Flamingo (rebajadas a 83,80 euros). También añadió unas gafas de sol porque, con los cambios de tiempo, no se puede descartar que en algún momento salga algún rayo entre nube y nube. Aunque admitimos que lo que más nos gusta es que juegue con las tonalidades del morado. ¿Ha pasado el monocolor y vienen los looks de varias sombras de un mismo tono para relevarlo?