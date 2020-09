¡20 años no son nada! Irina Shayk se inspira en su adolescencia para recuperar una moda de los 2000

No tenemos pruebas, pero tampoco dudas de que Irina Shayk es una de las responsables de que Nueva York sea una de las capitales de la moda. Ya sea porque sale a hacer la compra o a pasar la tarde en el parque con su hija, sus looks son un auténtico espectáculo. Por eso no nos extraña que los fotógrafos de street style de la ciudad no pierdan detalle de sus estilismos. Y es que la supermodelo se atreve con todo: desde una camisa masculina ¡hasta un bikini a modo de top! Aunque tenemos que admitirte algo, si lo de reciclar tu bañador te parecía su idea más atrevida -que no podemos olvidar que el otoño está a la vuelta de la esquina y comienza a hacer algo de frío-, espera a ver su última ocurrencia. La rusa ha echado la vista atrás en el tiempo y, tal y como ha dado a entender con su última combinación, está lista para romper con la cintura alta. Quiere que vuelva la low rise de los 2000 y no sabemos si estamos preparadas para ello. ¿Nos convencerá al respecto?

'Slip dress' de leopardo, la elección 'salvaje' de Irina Shayk en su reencuentro con Bradley Cooper

Fue este viernes cuando Irina Shayk nos dejaba alucinadas con su pantalón beis de tiro bajo con cruces de colores bordadas. Una prenda que combinó con un cinturón negro -a juego con las botas y la camisa- y un crop top blanco. La combinación explosiva entre la minicamiseta y el pantalón low rise revelaba el tonificadísimo abdomen de la modelo. Pero lo más curioso de todo es que no le resulta nuevo este 'escote' tan pronunciado. Ya en su adolescencia hacía sus primeros pinitos con esta combinación. Ya que hace 20 años este tipo de cortes eran pura tendencia, dos décadas le parecerían más que suficientes a la rusa como para querer recuperarlos.

De informal a cañera

Las dos fotos demuestran que Irina no ha cambiado nada físicamente (una vez más, la confirmación de que le ha tocado la lotería genética). Lo que sí nos resulta llamativo es la forma en la que ahora combina la low rise. Si en los 2000 apostaba por looks simples muy casuales, añadiendo unas sandalias y una camiseta de manga corta, ahora prefiere darle un toque más cañero al escote abdominal. Con complementos roqueros y una camisa oversize, equilibra la mezcla al disminuir un poco la zona expuesta (lo que suma puntos de elegancia).

Una tendencia que arrasa en la calle

Hasta hace poco, la pasarela era muy clara al respecto. La cintura alta no solo debía recoger toda la zona del talle, también alcanzar el ombligo de forma que apenas quedara espacio si se combinaba con un crop top. Pero para nuestra sorpresa, Off-White y Tom Ford fueron algunas de las firmas que pronosticaron un retorno del tiro bajo esta temporada. Por mucho que apareciera en sus desfiles, no ha sido hasta que el corte ha arrasado en el street style que hemos empezado a verlo por todas partes. ¿Es porque ha llegado el momento de que giren las tornas y nos despidamos de la high waist o una consecuencia natural del retorno de la estética de los 2000? Sea por lo que sea, lo cierto es que Irina nos ha convencido de que ¡tenemos que probar la tendencia asap!