Cuando quieras estar perfecta en un minuto, copia el lookazo de Paula Echevarría en su 'vuelta al cole'

Daniella ha sido la última en sumarse a la lista de 'hijos de celebrities' que han vuelto al cole. Y lo ha hecho hace unas horas, con una amplia sonrisa y en compañía de su madre, Paula Echevarría. Una ocasión que, aunque otros años no hubiese sido tan especial, debido a la crisis sanitaria que estamos atravesando, ha sido de lo más señalada en el calendario de cualquier niño. Una vez más, la actriz ha demostrado por qué es considerada uno de los referentes de estilo de nuestro país y es que ha acertado de pleno con su estilismo sencillo y monocromático para esta atípica 'vuelta al cole'. ¿El color elegido? El que nunca falla y con el que siempre se acierta: el inigualable negro.

Cierto es que, durante el verano, nuestra relación con esta tonalidad se enfría, ya que solemos apostar por colores más cálidos, vibrantes, cítricos.... Pero ahora, a pocos días de que el otoño comience, los tonos oscuros vuelven a protagonizar muchas de nuestras infalibles apuestas. Son elegantes, favorecen a todo tipo de pieles y cabellos y combinan, en su mayoría, con casi todo el armario, ¿qué más se puede pedir? Que ahora que la oficina (o en su defecto, el teletrabajo) vuelve a ser parte de nuestra rutina, consigamos looks sencillos, pero también estilosos, para estar perfectas en un minuto. Y eso es precisamente lo que ha conseguido Paula al apostar por un mini vestido tipo escalón, con cuello caja, mangas ligeramente abullonadas y cinturón, siendo este detalle la clave para conseguir que un diseño se ajuste a la perfección a nuestra figura y, de esta manera, conseguir el famoso efecto que favorece a todas y cada una de las siluetas, el de 'cintura de avispa'.

Para completar el total look black (con mascarilla incluida), la actriz se ha decantado (de nuevo) por el calzado que, ya se considera, la supertendencia del otoño: las botas de estilo cowboy, en su caso, de la firma It Shoes. Y no lo decimos nosotras, basta con ver los últimos looks de las que más saben de moda para darnos cuenta de que este calzado es una apuesta comodín para el entretiempo, puesto que combina con todo tipo de prendas y se adaptan a cualquier estilo. Sí, el Lejano Oeste está de vuelta y, tanto su versión alta hasta la rodilla como baja por encima del tobillo, se han convertido en uno de los diseños obligatorias en los armarios de otoño e invierno. ¿Lo mejor? Que el look de Paula es perfecto para los próximos meses de entretiempo gracias a la manga francesa del vestido y a las botas, pero también lo podrás seguir luciendo con estilazo en invierno siempre y cuando añadas unas medias y un abrigo.