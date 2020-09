El look 'working' de Rocío Crusset o la apuesta ideal para trabajar desde casa o en la oficina

Rocío Crusset ha vuelto a Nueva York, ciudad en la que vive desde hace un tiempo y donde poco a poco está logrando hacerse un sitio en la industria de la moda. La modelo ha recuperado su agenda de trabajo después de varios meses viviendo en España a causa de la crisis sanitaria. De sesión de fotos a castings, eventos y largas horas de maquillaje y peluquería, Rocío suele decantarse por looks working relajados pero con guiños a las tendencias, como hemos visto en el último conjunto que ha compartido en sus redes sociales. "Off to work. Feliz de poder volver a la normalidad y trabajar con buen ritmo", ha escrito la sevillana junto a la imagen en blanco y negro, en la que aparece retratándose en el espejo. Una apuesta que renueva el estilo effortless y demuestra que el juego de básicos no siempre es aburrido o previsible.

Disfrutando del entretiempo neoyorquino, la modelo ha cambiado los vestidos estivales y los shorts vaqueros por el pantalón largo. Entre las tendencias de pantalones que se asoman como compra imprescindible para esta temporada están los diseños anchos. Una propuesta que ha convencido a Rocío, que no limita el versátil color blanco a los meses de calor, demostrando que estos diseños también pueden tener cabida en el armario otoñal.

En su caso, ha elegido una cómoda creación de tiro alto, pernera recta, silueta holgada y ausencia de botones o cremallera (al menos, a simple vista). Una prenda idónea para esos días largos en los que sabes cuándo saldrás de casa pero no a qué hora volverás, además es ideal tanto para ir a la oficina (siempre y cuando no implique un código de vestuario muy formal), como para teletrabajar en casa y no tener que recurrir al chándal como única apuesta comfy. El look se completa con un top básico de tirantes y unas zapatillas de estética dad shoes, el calzado perfecto para dotar de un aire de tendencia a las mezclas más sencillas.

Las camisas blancas clásicas o los polivalentes diseños de rayas verticales, los vaqueros mom y las americanas de líneas sencillas son otros de los básicos infalibles de la maniquí, que cuenta con un fondo de armario construido a partir de piezas atemporales sin pretensiones estéticas perfectas para rendirse a la elegancia sin esfuerzo. Desde el punto de vista profesional, Rocío está logrando grandes éxitos, trabajando con una lista de firmas que aumenta por momentos. De la francesa Sézane o la española Mascaró, a la popular Reformation o Victoria's Secret, la belleza natural de la sevillana ha cautivado a la industria más allá de nuestras fronteras.