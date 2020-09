Ni flores ni lunares, Blanca Suárez reaparece con el vestido 'multitendencia' más especial del otoño

A pocos días de estrenar su nueva película, El verano que vivimos, donde Blanca Suárez comparte pantalla con su pareja el actor Javier Rey, la intérprete tiene por delante una intensa agenda de trabajo. Por primera vez desde hace meses, con la excepción de su aparición en el programa El Hormiguero a comienzos de verano, Blanca ha reaparecido en público. Esta vez ha sido de la mano de Guerlain para dar a conocer los nuevos labiales Rouge G de los que es embajadora, ahora inspirados en el mundo de la joyería. Reafirmándose como una de las actrices españolas mejor vestidas de la industria nacional, la protagonista de Las chicas del cable, ha apostado por un minivestido negro que no ha necesitado grandes accesorios. Una elección, a priori, poco arriesgada pero que resulta del todo innovadora gracias al tipo de propuesta.

Contando con su glam squad habitual, el look ha sido ideado por la estilista Leticia Riestra. Para la presentación, Blanca ha hecho un guiño a las tendencias con un diseño de mangas abullonadas y un original escote corazón. De corte mini, el modelo incorpora una abertura lateral que se alarga varios centímetros por la pierna. Para restar sobriedad a la pieza, se añade una gran flor a modo de adorno, un elemento que además de proporcionar un aire diferente a este little black dress, ayuda a romper con la rectitud de la figura. La firma detrás de esta creación es Magda Butrym, un sello polaco que lleva ya varios años convenciendo a algunas de las expertas en moda más exigentes de la industria, como Pandora Sykes o Pernille Teisbaek, entre muchas otras. Este joven diseñadora crea propuestas muy femeninas pero alejadas de lo cursi y, de hecho, en sus colecciones de los últimos años encontramos algunas de las tendencias más populares en la temporada presente, como los escotes asimétricos o las mangas XL. El vestido de Blanca pertenece a su última colección y está disponible en la tienda online también en color rosa claro.

Para completar el look, Blanca ha optado por unas originales sandalias destalonadas de doble tira brillante con diferente grosor, siendo la más ancha la que sujeta el tobillo. Los zapatos, ideales para sumar un toque de luz a la combinación, son de la firma española Pedro García. La silueta con volumen del vestido no exige grandes complementos, para evitar un efecto recargado, la actriz ha culminado el vestuario con un anillo de oro rosa de Rabat y unos versátiles pendientes de aro. Si con sus looks suele conquistarnos, sus elecciones beauty no se quedan atrás. Natalia Belda, encargada del maquillaje, ha centrado la atención en los labios, de color rouge intenso. Pestañas tupidas, sombras en color tierra y colorete suave completan la sencilla apuesta.