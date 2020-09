Amelia Windsor, la 'royal' que defiende la moda consciente con cada uno de sus looks

Si por algo se caracteriza Amelia Windsor, además de por no seguir a rajatabla el protocolo de vestimenta de la realeza británica y aportar un toque atrevido a cada estilismo, es por su 'obsesión' con los vestidos. Y lo decimos con firmeza y conocimiento, ya que solo hace falta echar un vistazo a los últimos looks que la royal ha compartido en sus perfiles sociales para (re)confirmar que es su prenda infalible. Pero como la exclusividad es algo que la modelo lleva en su ADN, no todos los vestidos logran conquistar su amplio armario. Es más, tres de las condiciones que la británica suele exigir a la hora de lucir un determinado diseño es que sea hecho a mano, zero waste (residuo zero) y que apoye la filosofía sostenible. Y ahora parece incorporar una nueva característica para que una pieza se convierta en su nuevo hit: que sea vintage.

"Bailando con los árboles 💚 (vestido encontrado en el mercado vintage de Portobello)", ha escrito Amelia junto a una fotografía en la que aparece con un mini vestido sin mangas y rosa con rayas naranjas. Se trata de un diseño que la aristócrata compró en Portobello vintage markety con el que, una vez más, ha dejado claro que el fucsia es su color favorito (potencia mucho la piel morena y el cabello rubio) y al que siempre recurre cuando quiere conseguir un lookazo. Dentro de la industria de la moda, y más concretamente durante estos últimos años, la ropa vintage y retro han adquirido más valor que nunca, sobre todo gracias a la generación millennial, quien ha logrado sacar el máximo partido a estos diseños, dejando en un segundo plano lo que popularmente se conoce como fast fashion (moda rápida).

Y es que el hecho de que la joven royal apoye esta tendencia no solo invita a sus miles de seguidores a comprar bajo un consumo responsable, sino que además da la oportunidad de lucir diseños únicos y exclusivos que no vas a ver repetidos. Además, aunque sean de épocas anteriores, pueden encajar a la perfección con las tendencias del momento. La prueba está en que el diseño de Amelia es combinable con (casi) todo, ya que lo puedes llevar con unos zapatos tipo mocasín, como ella, para un look comodín; con unas zapatillas, para una apuesta urban; o con unos botines o taconazos si quieres elevar el estilismo al máximo. Aprovecha las últimas noches de verano para lucirlo a cuerpo y, cuando las temperaturas bajen, incluye una cazadora vaquera oversized. ¿El resultado? Un lookazo polivalente.