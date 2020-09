Los vaqueros de Sarah Jessica Parker lo tienen todo: cómodos, para cualquier edad y de tendencia

Desde hace unas semanas, Sarah Jessica Parker acude con frecuencia a la tienda de zapatos homónima que tiene en Manhattan (en el mismo sitio donde estaba la boutique de su adorado Manolo Blahnik), un lugar de peregrinación para amantes de los diseños sofisticados. Allí, siempre protegida con mascarilla y luciendo casi siempre un calzado joya de tacón cómodo con el que ha olvidado, temporalmente, los taconazos, la actriz atiende a las clientas que se acercan a encontrar su par ideal. Sarah Jessica no duda en buscar entre cajas de zapatos, sentarse en el suelo para observar de cerca cómo queda cada diseño o pasear junto a quienes curiosean las diferentes colecciones. Además de demostrar su profesionalidad y sencillez, cada vez que acude a este lugar, logra dar una lección de estilo a través de sus looks. Apuestas que anteponen la comodidad ante todo pero no dejan de lado el diseño, y es que aunque la intérprete vista de básicos de la cabeza a los pies (bueno, para los pies suele elegir diseños muy especiales), sus conjuntos nunca serán aburridos. En sus últimas apariciones, se ha decantado por los vaqueros ideales para el otoño así que puedes dejar de bucear entre las novedades denim, porque la búsqueda del vaquero perfecto termina aquí.

Los jeans escogidos por Sarah Jessica para acudir a la tienda de zapatos guardan grandes ventajas. Por un lado, su silueta recta y pernera amplia proporcionan una gran libertad de movimiento, algo que siempre se agradece cuando, igual que la actriz, vas a pasar muchas horas fuera de casa, a veces sentada y otras veces de pie o caminando. Este tipo de hechura holgada hace un guiño a las tendencias denim que dominarán el armario otoñal, donde los modelos en clave oversize campan a sus anchas, haciendo sombra a los ajustados pitillo y reafirmando que la moda comfy está muy lejos de desaparecer.

Por otro lado, los tejanos de la protagonista de Sexo en Nueva York, forman parte de ese grupo de prendas que funcionan a cualquier edad, como las americanas o gabardinas del otoño. La intéprete los lleva a la perfección con las propuestas más sencillas del armario: jerséis de punto de tonos neutros y zapatos de diseño especial para sumar sofisticación a la prenda. Pero, muy fácilmente, imaginamos estos jeans en el armario de iconos con una forma de vestir menos convencional. De hecho, la top Bella Hadid es gran seguidora de los vaqueros anchos y los luce con frecuencia junto a cropped tops y zapatillas, abrazando un diseño presente en el armario de mujeres de 20, 30, 40, 50 años...

Otra característica que convierte a estos vaqueros en una de las compras inteligentes del otoño, sobre todo para chicas bajitas, es el bajo cropped. Con flecos y estética desenfadada, el bajo de la prenda se eleva unos centímetros por encima del tobillo, algo favorable a la figura ya que ayuda a alargar de manera visual la longitud de las piernas, sobre todo si, como Sarah Jessica, los combinas con zapatos que dejan el empeine al descubierto. En definitiva, los jeans de la actriz lo tienen todo y lo mejor es que, entre las colecciones de nueva temporada puedes encontrar opciones muy similares.