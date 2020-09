Tras los pasos de Chiara: su hermana Valentina Ferragni lanza su firma de joyas

El imperio de las hermanas Ferragni es, cada vez, más parecido al de las Kardashian, y es que se expande por momentos. Durante muchos años, Chiara ha sido la única de las tres que ha trabajado como empresaria de moda, gracias a su firma homónima, Chiara Ferragni Collection y su plataforma The Blonde Salad, mientras que Valentina y Francesca compartían con la influencer su pasión por las tendencias y el buen gusto a la hora de vestir, pero no tenían un vínculo laboral tan directo con este mundo. Hasta ahora. El mes de septiembre ha venido cargadito de novedades fashion, y si no que se lo digan al clan italiano más influyente, quien ha querido anunciar por todo lo que, tras unos cuantos meses de mucho trabajo, por fin, Valentina ha lanzado ¡su propia marca de joyas! Se llama Valentina Ferragni Studio y ya conocemos todos los detalles.

Bautizada como Uali Collection, la primera colección -íntegramente hecha en Italia- ya está disponible en la web oficial. Está compuesta por cuatro pendientes con el mismo nombre, Uali, inspirado en el mote con el que llaman a Valentina sus amigos. Aunque los cuatro diseños tienen la misma forma geométrica de 'V', cada modelo es de un color distinto (fucsia, lila, azul y dorado), por lo que así es más sencillo decantarse por uno que se identifique con el estilo de cada mujer o, incluso, lucir varios modelos juntos, como ella propone en algunas de las imágenes. Además de la variedad de tonalidades, otro dato a resaltar es que los materiales que han utilizado para su elaboración son de calidad (plata 925 y baño de oro de 24kt) y que el tratamiento al que los han sometido es antioxidante, para asegurar su brillo el máximo de tiempo posible.

El precio (todos cuestan entre 70 y 98 euros), quizá, sea lo que más controversia ha generado en las redes, ya que, mientras a algunos usuarios les ha parecido un precio justo respecto a la calidad de los diseños, a otros les ha parecido desmedido al enterarse que eso es lo que cuesta cada pendiente, ya que se venden de uno en uno y no por pares. Aun así, el perfil de la firma ya cuenta con más de 110 mil seguidores y, tanto Chiara como Francesca han dado todo su apoyo a Valentina, también mediante sus perfiles: Chiara, por ejemplo, ha subido un vídeo en el que sale con varios de los diseños puestos. Y es que, después de seguir a pies juntillas los proyectos laborales de la italiana más seguida y saber a ciencia cierta que todo lo que toca se convierte en oro, es muy probable que su hermana pequeña también alcance el éxito. ¿Será Francesca la siguiente en debutar como empresaria? ¡Estaremos muy atentas!