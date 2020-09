¿Recuerdas estas botas? Emily Ratajkowski ha recuperado el calzado cómodo que todas llevábamos en los 2000

Convertidas en un calzado icónico gracias a las celebridades de comienzos de los años 2000 (cuando todavía nos referíamos a ellas como it girls), las botas de pelo de oveja dividen a las amantes de la moda y las tendencias. De Sienna Miller a Kate Moss, pasando por las estrellas de principios de siglo Paris Hilton, Britney Spears o Nicole Richie, hay pocos armarios que se hayan resistido a las botas UGG. De supertendencia, con el paso de los años, su presencia en los looks de los nuevos iconos de estilo se ha visto mucho más reducida, si bien nunca han llegado a desaparecer ya que se trata de uno de esos diseños por los que apostar en los días más fríos del invierno. Sin embargo, el último look de Emily Ratajkowski podría adelantar el regreso de estas botas con sello australiano. La modelo las ha incluido en un estilismo de calle, optando por un modelo de caña baja en color marrón.

Paseando por las calles de Nueva York, muy atenta al móvil y con una melena castaña que parece haber renovado con reflejos rojizos, la activista y modelo ha vuelto a actualizar la estética comfy que tan bien abandera. El diseño en concreto se conoce con el nombre de Classic Ultra Mini y está disponible en la tienda online de la marca en una amplia variedad de colores, por un precio aproximado de 150 euros. Fiel a las mezclas cómodas de espíritu urbano, Emily ha optado por unas mallas de ciclista y una llamativa sudadera en color verde neón, una prenda de la marca Alo Yoga. En contraste con estas propuestas de estética deportiva, la top ha añadido como toque final una chaqueta de cuero larga, uno de esos abrigos ideales para el entretiempo y las primeras semanas de otoño.

Las prendas de líneas cómodas, imprescindibles durante los meses de confinamiento, van a gozar de un protagonismo especial también de cara a la nueva temporada. Dentro de esta categoría de ropa comfy, cuesta pensar en unas botas más confortables que las elegidas por la top, por lo que no sería de extrañar que este zapato pasara de microtendencia a hit de estilo en cuestión de semanas. Como ha declarado el diseñador y presidente del CFDA Tom Ford recientemente en WWD "no es el momento de construir conceptos de moda radicales. Para mí todo se traduce en prendas sencillas que hacen sonreír. Cosas cómodas (...)". Marcas asequibles como Zara han detectado un interés creciente por esta ropa confortable y han creado la sección New Comfort, donde se pueden encontrar conjuntos de punto, pantalones de felpa, mallas, sudaderas anchas y otras apuestas con las que sentirse bien dentro de casa.