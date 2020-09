¡Qué poco queda! Esto es lo que María Fernández-Rubíes ha metido en su maleta para el hospital

Los nueves meses del embarazo de María Fernández Rubíes están dando mucho de qué hablar. Desde que el pasado marzo anunció a través de sus perfiles sociales que iba a ser madre primeriza, ya no solo conocemos de sobra su armario, sino también algunos de los detalles exclusivos de su nueva etapa, tales como la evolución de su tripita, el nombre del bebé -Nicolás- o las rutinas de ejercicio y alimentación que ha seguido durante la gestación. Y hoy, por fin, después de que sus miles de seguidores llevasen varias semanas pidiéndole sin parar un vídeo donde explicase la "maleta hospital", la experta ha decidido compartilo con todos ellos. Cremas hidratantes, chupetes, cambiador portátil, pañales, bodies, camisones, mantitas... ¿Quieres saber exactamente cuál es el 'kit de supervivencia' de la influencer para superar con creces las primeras horas como madre? ¡Sigue leyendo!

"Han sido unas semanas complicadas, pero ya puedo respirar. Como yo digo, Nico ya puede nacer si quiere, ya estoy tranquila", ha comenzado diciendo María. Y es que, pese a los nervios de ser primeriza y "no tener ninguna experiencia", la experta se ha dejado aconsejar mucho por su hermana, madre, cuñada y amigas, quienes le han ayudado a "descartar las cosas menos importantes" y centrarse en lo que va a necesitar sí o sí durante los primeros días (más algún "caprichito"). Además de una maleta amplia con sus correspondientes neceseres y departamentos a juego, lo primero que tuvo claro es que la bolsa tenía que estar compuesta por "ropa cómoda". Por ello, la experta ha decidido llevarse "camisones amplios y muy monos" para ella y "mini blusones, pijamitas con gorrito y conjuntos de chaqueta, capota y patucos" para el bebé (algunos comprados, otros tejidos por su suegra). Tampoco se ha olvidado de las distintas "mantitas", un detalle clave según la influencer, ya que "siempre dicen que es mejor que el bebé pase calor a que pase frio".

Pero no solo de ropa vive la "maleta hospital" de María, sino que la experta también ha aprovechado para meter varios productos beauty para ambos: empezando por las lociones hidratantes para que no se le seque la piel al bebé, pasando por una crema reafirmante regeneradora y terminando por un gel íntimo "para que los puntos cicatricen de la manera más rápida". Pero claro, no tendría sentido seguir hablando de esto sin mencionar los tres imprescindibles que todas deberíamos tener a mano después de dar a luz: pañales, chupetes y un cambiador portátil. Por suerte y gracias a los consejos de su hermana, la influencer les ha reservado un sitio privilegiado en los departamentos de la maleta.

Para finalizar, María ha enseñado dos de las cosas que ya ha comprado pero que no utilizará hasta que Nico llegue. Lo primero, la cuna, un diseño de la firma Wombat Kids que cuenta con "una chichonera, una mantita y unos rulitos a juego". Lo segundo, un colgante que la influencer regaló a su hermana de la firma BeAPrincess cuando esta dio a luz con la palabra "mommy" que, tal fue su flechazo por esta pieza que ahora ha decidido "autoregalárselo". Con los nervios a flor de piel, recién mudada y con muchísimas ganas de presentar a su bebé, María se ha despedido diciendo: "ya no queda nada, Nico puede venir cuando quiera pero os mantendré siempre informadas de todo lo que pase".