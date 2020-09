Primero fue Victoria Beckham y ahora, Hailey Baldwin: vuelven los pantalones 'split'

Antes que por diseñadora, si por algo se conoce a Victoria Beckham es por ser uno de los referentes de estilo más seguidos del mundo. Por ello, somos plenamente conscientes de que cuando una nueva prenda comienza a cobrar protagonismo en sus estilismos, millones de prescriptoras, editoras y expertas siguen su ejemplo a pies huntillas y, que por tanto, terminará convirtiéndose en una de las supertendencias de la temporada. ¿La prueba? Lo que sucedió el pasado otoño cuando la británica volvió a poner de moda los pantalones front split, lo que supuso que en cuestión de muy poco tiempo saltasen a las calles imponiéndose como una de las piezas claves. Doce meses después, Hailey Baldwin ha tomado el relevo de la ex Spice Girl y, mediante su último look, ha confirmado que las abertura frontales en el bajo del pantalón han regresado en su versión más vintage.

- Pantalones 'split': del armario de Victoria Beckham a convertirse en el fenómeno de la temporada

Aprovechando los últimos rayos veraniegos, Hailey y Justin se han dejado ver por las calles de Los Ángeles mientras se disponían a comprar unos bocadillos para seguir con la celebración de su segundo aniversario de bodas. Una ocasión para la que la modelo se ha decantado por un look de lo más cómodo y fácil de copiar compuesto por un pantalón vaquero de talle alto, acabado deshilachado, bolsillos traseros y abertura en el lado exterior de la firma EB y una camiseta cropped blanca de Alexander Wang. ¿Lo mejor? Que los pantalones front split cuentan con una triple ventaja: estilizan la silueta por el largo extra, rebajan el volumen de las caderas por el tiro alto y suman centímetros -de manera visual- creando el famoso 'efecto piernas infinitas'. Como broche final, ha completado el look con unas zapatillas Air Force de Nike, un bolso baguette de By Far y sus imprescindibles aros dorados, esta vez un modelo trenzado de Anita Ko.

De esta manera, damos la bienvenida a la tendencia todopoderosa de la que no nos libraremos en la vuelta al cole, aunque la maniquí ha vaticinado que el diseño tejano en su versión más vintage ganará la partida a los modelos más convencionales (como los satinados, los de pinzas, de pana o de ante). Claro que, aunque son muchas las tendencias denim que conquistarán nuestro armario esta temporada, con estos ingredientes tan exclusivos no es de extrañar que los competidores directos de los split (palazzo, de talle bajo, slouchy o paper bag) vean peligrar su puesto al enfrentarse al nuevo sobrerano del reino de los pantalones. Desde ideas sencillas y rápidas para estar lista en un minuto como Hailey Baldwin hasta looks de lo más rompedores con prendas de distintos estilos, no hay excusa para sumarte al efecto split.