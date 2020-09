Del regreso de la boina al nuevo bolso objeto de deseo: todos los accesorios del otoño 2020

La guía completa de los accesorios del otoño 2020 comienza con el regreso de un complemento con vocación de básico: la boina. Si bien no ha llegado a desaparecer de los armarios invernales, en las últimas temporadas su presencia en el Street Style se había reducido, hasta ahora. Junto a esta apuesta eternamente chic, encontramos sombreros de ala ancha y bolsos con asa de cadena, un detalle que también se cuela en la joyería. Pero, sin duda, la tendencia más llamativa en materia de accesorios son los calcetines blancos. Un imprescindible de los looks deportivos clásicos que se lleva ahora con sandalias o mocasines. Descubre en el nuevo vídeo de FASHION este y otros diseños con los que completar tus conjuntos de fondo de armario y actualizar tu look con un solo gesto.

