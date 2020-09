Lila Grace, digna sucesora de su madre Kate Moss con un vestido transparente y botas militares

A sus 46 años, Kate Moss lleva ya unos cuantos retirada de las pasarelas, pero sigue estando muy presente en el mundo de la moda, y es habitual verla asistir a desfiles, fiestas y celebraciones en las Semanas de la Moda más prestigiosas. La supermodelo de los 90 continúa siendo un auténtico icono de estilo, y es que a día de hoy no hemos podido olvidar sus lookazos de estética a medio camino entre lo bohemio y lo grunge que tantas veces hemos copiado. La británica se mantiene fiel a su esencia y parece que tiene a su mejor sucesora en casa, y es que su hija Lila Grace viene pisando (muy fuerte).

Black and white

Este fin de semana madre e hija han acudido a una fiesta en Londres con motivo del cumpleaños de Kim Jones, diseñador que hasta ahora ha llevado las riendas de la línea masculina de Dior y que acaba de anunciar su fichaje como director creativo de Fendi (y, por lo tanto, sucesor del inolvidable Karl Lagerfeld). Para una cita tan chic, que reunió a varios de los rostros más destacados de la industria, ambas escogieron conjuntos muy diferentes. Mientras que Kate lo apostó todo al blanco con un vestido fluido de escote en 'V', manga larga, fular al cuello y falda vaporosa que acompañó de sandalias doradas y bolso acolchado, su hija se decantó por el color opuesto.

Ha nacido una it girl

Si la top escogió un diseño en clave boho, Lila Grace prefirió evocar la estética noventera más cañera con un vestido que no dejó indiferente a nadie, y es que se trataba de una pieza transparente que permitía ver su ropa interior, un modelo en negro que agregaba detalles troquelados en el bajo. Remató con una chaqueta de cuero negra y botines acordonados Doctor Martens, dos accesorios totalmente característicos del armario de su madre. A punto de cumplir 17 años y tras haber protagonizado varias campañas de moda y belleza, la joven demostró de nuevo su olfato para las últimas tendencias y sus ganas de dejar huella en un sector en el que tanto ha influido Kate.

Cambio exprés

Curiosamente, este conjunto no fue el único que llevó Lila, y es que también fue captada por las cámaras con un vestido totalmente diferente al comentado. Manteniendo los accesorios, consiguió un look opuesto al cambiar de vestido y ponerse una prenda satinada de corte recto a la altura de las rodillas en combinación de tonos teja, gris y verde militar. También transformó el beauty look con un simple gesto, y es que recogió su melena rubia en una coleta baja con raya al medio. ¡Una auténtica fashion victim y sucesora de su madre!

