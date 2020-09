El fenómeno Addison Rae, la estrella de 'Tik Tok' convertida en nueva promesa de Hollywood

"¡Mis sueños se están haciendo realidad! Estoy emocionada de compartir por la fin la noticia de mi debut como actriz en He's All That, un remake de una de mis películas favoritas She's all that [en España traducida como Alguien como tú] (...)". Con este entusiasta mensaje Addison Rae daba a conocer a sus seguidores su nuevo logro profesional: adentrarse en la industria del cine por todo lo alto. La tiktoker mejor pagada del mundo -según la revista Forbes, Addison se embolsó el pasado año más de cinco millones de dólares gracias a la plataforma- dará el salto del universo digital a la gran pantalla. Con 19 años, es la segunda persona más seguida de la plataforma de vídeos (por detrás de Charli D'Amelio) y día tras día sus seguidores se multiplican, de forma literal. Si el pasado julio no llegaba a los 49 millones de followers en Tik Tok, apenas seis semanas después supera los 60 millones. Hace menos de un año llevaba una vida normal de estudiante en la LSU, la Universidad Estatal de Louisiana, estado en el que nació el 6 de octubre del año 2000 y vivió hasta que la familia se mudó a Los Ángeles. Ahora podría ser la nueva estrella adolescente de Hollywood.

Cambio de géneros en el nuevo 'remake'

La película original, Alguien como tú, fue uno de esos éxitos adolescentes que arrasó a finales de los noventa, antes del boom de otras comedias teen como Ponte en mi lugar (2003) o Chicas Malas (2004), ambas protagonizadas por Lindsay Lohan y con el director Mark Waters a la cabeza, el mismo que tomará el relevo de Robert Iscove en el remake protagonizado por Addison Rae Easterling. Tal y como ha adelantado Variety, en la nueva película habrá un cambio de géneros, algo que ya podíamos intuir por el título original, en el que se cambie el She por el He. Si en la cinta de 1999 era un chico, (Freddie Prinze Jr), quien hacía una apuesta con su amigo (interpretado por Paul Walker) para que la chica menos popular del instituto (Rachael Leigh Cook) se convirtiera en reina del baile, en He's All That, será Addison quien interpretará a una popular influencer que tratará de convertir al nerd del instituto en una estrella para el baile de fin de curso.

Una chica con (muchos) talentos

Ser influencer no es sencillo pero, además, ser influencer más allá del significado ya vacío de esta etiqueta es todavía más complicado. Triunfar y destacar en un universo digital sobresaturado no es una tarea fácil y, por supuesto, crear contenidos originales, apetecibles y divertidos no es algo al alcance de todos. Addison Rae lo ha conseguido, posicionándose como estrella de Tik Tok e Instagram, en cuyas redes suma más de 87 millones de seguidores (60,3 y 27,5 respectivamente). Si bien el futuro de la red social de bailes parece incierto, con el presidente Donald Trump queriendo prohibirla en Estados Unidos al considerarlo una "amenaza para la seguridad nacional" y además, enfrentándose a críticas de censura, por el momento, sigue siendo un punto de encuentro virtual para millones de personas. Si durante el confinamiento no te topaste con algunos de los vídeos cortos de esta plataforma china, te contamos brevemente en qué consiste. Heredera de Musicaly, comenzó a despuntar hace más de dos años, pero ha sido a raíz del confinamiento obligatorio de millones de personas cuando las descargas han subido como la espuma. Los usuarios son, en su mayoría, adolescentes y adultos jóvenes, un 60% de los usuarios tiene entre 16 y 25 años, si bien la edad del público parece haberse ido ampliando en los últimos meses.

Por lo tanto, la audiencia de Addison Rae son, esencia, adolescentes de la GenZ y, en menor medida, millenials jóvenes. Nativos digitales muy exigentes que han logrado engancharse a las publicaciones de Addison, donde los bailes virales que protagonizaba fueron el germen de su éxito profesional (el baile de la canción Obsessed de Mariah Carey fue su primer gran hit). Easterling no se limita a las coreografías con música pegadiza que han copado las redes últimamente, gracias a su formación como bailarina (competía en diferentes concursos), ofrece contenidos más especiales, en los que muestra su envidiable elasticidad elevando la pierna por encima de la cabeza. Poco a poco, a medida que crecían sus seguidores, fue consiguiendo colaboraciones con marcas de moda (Fashion Nova, Reebok, Daniel Wellington...), hasta que pasó a formar parte de Hype House, un grupo virtual de TikTok donde se publica contenido compartido y que hizo aumentar la visibilidad de la estadounidense. En su feed actual los vídeos de bailes conviven con otro tipo de contenido. Convertida en celebridad, la vida de Addison interesa en sí misma: fotos en bikini en lugares paradisíacos, tutoriales de maquillaje, imágenes con su squad de amigas famosas...

- Lee también: ¿Quieres probar el reto del baile de los #5Clones? Así es como se consigue el filtro viral

Su marca de belleza propia, otra pista de su éxito

Hace unos años tener un perfume propio era sinónimo de éxito de masas para cualquier celebridad pero, en la actulidad, muchas celebrities se lanzan a crear directamente marcas cosméticas, un negocio rentable que ha multiplicado los beneficios de artistas como Rihanna, con Fenty Beauty. Por no hablar del imperio con el que Kim Kardashian o Kylie Jenner han logrado convertirse en gurús de la belleza gracias a sus marcas homónimas. Addison Rae sigue la misma estrategia de negocio, ahora que su popularidad está por las nubes, la jovencísima influencer ha fundado Item Beauty, que llegó al mercado el pasado mes de agosto. Un sello con productos asequibles para la GenZ a la que se dirigen, donde se abraza la positividad y el amor propio: "Adelante con lo bueno, adiós a lo malo. En esta casa no se permite energía tóxica", se puede leer en el primer post publicado en el perfil social de la marca de belleza. Por supuesto, Addison es la modelo que prueba todos los productos y, según revelaron fuentes de la marca a WWD, ella también participa en el proceso creativo de cada producto. Su afición por el maquillaje queda más que patente en sus perfiles sociales, donde los cambios de look son continuos y su destreza a la hora de crear looks de belleza de lo más elaborados refleja la influencia de su madre, antigua maquilladora de profesión. "Mi madre era maquilladora cuando yo era pequeña, así que crecí rodeada de maquillaje", explicaba a Nylon. Aparte de sus lanzamientos cosméticos, los fans de Addison también pueden comprar merchandasing oficial, el otro filón que ha sabido explotar esta audaz creadora de contenido. Sudaderas con su apellido, camisetas con caras sonrientes o pantalones de chándal entre las prendas que se pueden adquirir.

Un negocio familiar muy rentable

En apenas doce meses la vida de Addison Rae ha cambiado por completo, arrastrando en su estrellato a su familia. No es la primera vez, de hecho es bastante frecuente, que una influencer logra trasladar la atención que hay sobre su persona también hacia otros miembros de su familia. Por ejemplo, es el caso de las hermanas Ferragni con Chiara como precursora y su hermana pequeña Valentina como "aprendiz". A una escala menor, encontramos el caso de la española María Pombo y sus hermanas. Addison Rae es hija de Monty López y Sheri Easterling y es la hermana mayor de dos niños, Enzo y Lucas. Los padres también tienen cuentan en TikTok, él con 3,4 millones de seguidores y ella con más de 11. Además, Sheri y Addison Rae protagonizan un podcast semanal (la jóven aborda todos los formatos) titulado como "Mama Knows Best", donde ambas comparten experiencias vistas desde sus diferentes edades y la madre revela consejos a su hija y, de paso, a sus millones de seguidores.

Nueva favorita de las Kardashian

Otro barómetro extraoficial con el que conocer la popularidad de una persona es su relación con la familia Kardashian-Jenner. El mediático clan tiene una habilidad especial para aliarse con prometedores talentos y llegar así a las generaciones más jóvenes. Por ejemplo, Kourtney o Kylie se han convertido en grandes amigas de Rosalía justo cuando la artista comenzaba a despuntar fuera de nuestras fronteras. Kourtney, la hermana mayor del clan, también ha estrechado lazos con Addison y aparece en varias de sus publicaciones de Tik Tok e Instagram. Además, Kim Kardashian ha elegido a Addison Rae como protagonista de la última campaña de Skims, su firma de ropa interior y de estar por casa. Para celebrar el primer año de la marca, la tiktoker aparece en una de las imágenes luciendo un conjunto de la marca, sentada sobre una cama en una habitación repleta de carteles de Kim Kardashian llevando prendas de Skims. Como no podía ser de otra manera, Addison aparece sujetando el móvil como si estuviera grabando un directo para sus millones de seguidores o haciéndose una foto. Quien sabe, si Addison Rae sigue arrasando como hasta ahora puede que en un futuro sean las Kardashian quienes colaboren con ella.