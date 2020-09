Las chaquetas largas de Zara que María Pombo ha convertido en su prenda comodín

La fiebre por el punto ha vuelto a los armarios de las que más saben. Lo que el año pasado empezó con el conjunto de dos piezas compuesto por cárdigan corto y top evolucionó al dúo estrella de la primavera y el verano: microshort + cropped top. Ahora, con el otoño llamando a la puerta y el entretiempo instalado prácticamente en nuestros estilismos, la chaquetas largas ya se han coronado como el hit de temporada. Y no lo decimos nosotras, lo confirman las editoras, estilistas y prescriptoras, siendo María Pombo la última en sumarse a la -interminable- lista. Claro que, cuando las expertas y las pasarelas se ponen de acuerdo con una tendencia, solo puede significar una cosa: su éxito está asegurado. Pero, ¿cuál es realmente la clave de su popularidad? Pues bien, a juzgar por los dos últimos looks de la influencer, no solo nos queda claro que son de lo más funcionales, sino que también logran dar un toque especial a cada look en el que se incluyen. ¿Quieres pruebas? ¡Sigue leyendo!

Aprovechando su vuelta a Madrid y, por supuesto, a su nuevo nidito de amor junto a su marido, Pablo Castellanos, María ha querido compartir con sus seguidores unas fotografías de lo más tiernas con "el perro más cool", Rasta. Para el shooting perruno, ha escogido una prenda que, por lo que parece indicar, se ha convertido en su favorita del momento. Se trata de una chaqueta de punto larga en color azul, confeccionada con tejido en mezcla de lino y cuello redondo con manga larga. Zara ha sido la encargada de firmar el diseño -disponible en la web por 29,95 euros-, una prenda que la experta ha combinado con unas zapatillas blancas con detalle de terciopelo vaca de la marca Popa. Unas días antes, apostó por este mismo diseño para disfrutar del terraceo madrileño, y en esa ocasión lo conjuntó con un vestido básico oversized gris y sustituyó las sandalias por sus zapatillas preferidas, las Veja, más concretamente el modelo V10. ¿El broche final? Un bolso animal print de Zadig&Voltaire y unos calcetines grises. De esta manera confirmamos que si hay un calzado con el que María combina (casi) todas las prendas del armario de entretiempo, son las sneakers.

Y si antes mencionábamos la versatilidad de esta prenda no era solo porque es perfectamente adaptable a cualquier look urbano, sino porque María nos ha desvelado una nueva lección de estilo. ¿Cuál? El lucir las chaquetas largas de punto a modo de vestido (muy similar al camisero). Sí, lo estás leyendo bien. La experta ha acudido a su entrevista con Forbes Summit Business & Influencers con un cárdigan XL negro abotonado, manga larga y con detalle de vivos combinados a contraste. De nuevo, Zara, ha sido la encargada de firmar el diseño -cuyo precio actual es también de 29,95 euros-, aunque en esta ocasión la influencer ha dejado de lado las zapatillas y ha escogido unas sandalias de tacón de tiras para elevar al máximo el lookazo. ¿Conclusión? Que un cárdigan de punto largo es todo lo que necesitamos para hacer frente al otoño con estilazo.