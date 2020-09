¡Idénticas! Localizada la clon de Ariana Grande que arrasa en las redes

Quizá esto tenga que ver con la, cada vez más, visibilidad que los usuarios tienen en las redes sociales pero, de repente, a los celebrities les están saliendo clornes por todas partes. Así impresionó al mundo Robyn Nagioff, una joven británica que podría pasar, perfectamente, por la gemela perdida de Margot Robbie. Hasta Emily Ratajkowski ha encontrado a su doble en una modelo de Los Ángeles llamada Olivia Rodriguez. Y por ahí vienen los tiros de la noticia del día: hemos localizado a la persona que, perfectamente, podrían haber sido separada al nacer de Ariana Grande.

- Ariana Grande responde a sus mayores críticos estilísticos, sus seguidores: "Os prometo que tengo ropa bonita"

Ariana Grande tiene un clon en las redes sociales, Paige Niemann

Puede que pienses que esta persona de aquí abajo es Ariana Grande porque, además, es la clase de edición que ella suele aplicar a todas sus fotos. Pero no, se llama Pagie Niemann y es, como habrás podido comprobar, la persona más parecida del mundo a la cantante. La que podría considerarse celebrity acumula un total de 7 millones y medio de seguidores en la red social que la ha hecho famosa: Tik Tok. En ella, Paige procura peinarse, maquillarse y vestirse de una forma idéntica a Ariana Grande y, así, sus vídeos acumulan millones y millones de visualizaciones cada día.

- ¿Qué tienen en común Ariana Grande, Rosalía y Kylie Jenner?

De entre sus comentarios más frecuentes, destacan el clásico: "¿Eres Ariana Grande?", "Se parece más a Ariana que la propia Ariana" o "Si yo fuese Ariana, estaría asustada". Y así una sucesión de reacciones que, por otra parte, Paige fomenta con fotos como las de aquí abajo. En ella, la nueva influencer felicitada Halloween a todos sus seguidores, cómo no, recreando uno de los looks más icónicos de Ariana Grande sobre el escenario. Concretamente, Paige escribía: "¡Feliz Halloween a todos! He recreado uno de los estilismos de tour de Ariana 🙈 💗, ¿qué opináis? Apreciaría mucho si la etiquetaráis para que supiese de mi existencia. ✨ 💞 Ah, y sentios libres de pedirme que recree cualquiera de los estilismos de Ariana".

No sabemos si Ariana Grande sabrá de su existencia, si es su doble en según que escenas o conciertos o si también Paige canta bien. Lo que está claro, según sus propios seguidores, es que podrían ser perfectamente "gemelas separadas al nacer".