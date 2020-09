La prenda del armario de Miguel Bernardeau que pasó desapercibida en el último look de Aitana

Es cada vez más habitual ver a las parejas más influyentes del panorama hollywoodense compartir ropa. La culpa es del auge de la tendencia oversized, diseños de corte holgado, 'efecto una talla más' y estética masculina que se han convertido en el nuevo objeto de deseo de los iconos de estilo más importantes, desmarcándose así de los looks más habituales y construyendo una nueva fórmula de estilo. Porque amar también es compartir ropa y armario, y si no que se lo digan a Hailey Baldwin y Justin Bieber, Ana de Armas y Ben Affleck o Emily Ratajkowski y Sebastian Bear-McClard. Pero no es necesario cruzar el charco para darnos cuenta de que nuestro país también está repleto de parejas que comparten estilo y forma de vestir, siendo Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau el último ejemplo que lo demuestra.

Casi dos años después, la historia de vuelve a repetir. En octubre de 2018, Aitana fue fotografiada en el aeropuerto con una sudadera negra de Miguel dedicada a la banda estadounidense Metallica. Una coincidencia estilística que hizo que las redes sociales enloqueciesen, ya que por aquel entonces no había casi pruebas evidentes de que estuviesen juntos. Pero ahora las tornas han cambiado y la cantante y el actor ya no se esconden, al contario, este verano han sido fotografiados en varias ocasiones mientras disfrutaban de sus vacaciones románticas en Ibiza, además de ser muy habitual verles intercambiando mensajes de cariño en las redes. Quizá por eso mismo, la propia catalana no ha tenido inconveniente en compartir una foto en la que aparece con otra sudadera de su novio, también en color negro y con un gran diseño en blanco que emula dos flechas cruzadas. "En la gaso" ha escrito Aitana junto a la publicación en la que aparece con una amiga y su nueva perrita, bautizada como Sopita. "Flow", ha comentado el hijo de Ana Duato en referencia al look urban de la artista.

Y te preguntarás, ¿cómo es posible que sepamos a ciencia cierta que la sudadera es de Miguel si, a priori, parece una simple prenda oversized que cualquier chica podría tener en el armario? Pues bien, además de que en la publicación han sido varios los fans que han hecho alusión a esto, con comentarios tipo: "qué mona, con tu chaqueta @miguel_bernardeau" o "es la sudadera de Miguel 😍", hace un año y medio se pilló a la pareja -literalmente- 'comiéndose a besos' en plena calle de Madrid y.... ¡sorpresa! el actor llevaba esta misma sudadera. Unos días después, el actor subió un post a sus perfiles sociales con la misma pieza. Lo que está claro es que, pese a la juventud de ambos, forman una de las parejas más consolidadas, seguidas y queridas del panorama social actual, ella triunfando encima de los escenarios y él con sus múltiples proyectos interpretativos, pero eso sí, siempre apoyándose el uno al otro. Pasión por el surf, amor incondicional por los animales y, ahora también, armario, ¿qué será lo próximo que compartan? Un nidito de amor, ¡por favor!