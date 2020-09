'Slip dress' de leopardo, la elección 'salvaje' de Irina Shayk en su reencuentro con Bradley Cooper

Septiembre es uno de los meses más intensos del calendario de la moda internacional y, aunque este año será diferente al resto, el auge de las tendencias sigue su mismo curso. Tal es así que ya existe una lista interminable de las corrientes estilísticas que protagonizarán los looks otoñales, algunas nuevas, como los polos underwire, otras actualizadas, como los vaqueros de cintura baja y otras, simplemente, rescatadas de épocas anteriores, como es el caso de los vestidos satinados, siendo estos últimos el nuevo objeto de deseo de las que más saben de moda. No tendríamos horas en el día para enumerar a todas las celebrities, modelos y expertas que han convertido el noventero slip dress en su prenda comodín de lunes a domingo. Y lo decimos con certeza, puesto que los hemos visto imponiéndose en la red carpet, gracias a Ester Expósito, sacando su lado más desenfadado, gracias a Sara Carbonero o en su versión más salvaje, gracias al último look de Irina Shayk.

- Lo más llamativo del 'slip dress' de Irina Shayk no es el estampado 'tatuaje', sino el mensaje del vestido

Atención seguidores de una de las parejas más queridas y seguidas del panorama hollywoodense, Irina Shayk y Bradley Cooper se han reunido, junto a su hija Lea De Seine, en público por primera vez en un año después de su separación. Una ocasión muy especial para la que la top se ha decantado por un vestido lencero de corte midi, tirantes finos, espalda cruzada y estampado de leopardo. Claro que, después de saber que la modelo es toda una veterana en expresar su situación sentimental a través de sus looks, hemos analizado con detalle su estilismo y hemos sacado tres detalles clave que pueden desvelarnos alguna pista de cómo se encuentra su corazón en estos momentos. Lo primero, el color verde que predomina en todo el diseño, una tonalidad que induce a la buena suerte, a la esperanza y a la estabilidad emocional. Lo segundo, el carácter lencero del slip dress -quizá una declaración de intenciones-, ya que es, por excelencia, el tejido más sexy que existe. Por último, ha dejado a un lado su nuevo 'flechazo', las botas militares, y ha apostado todo a la estética romántica con unas sandalias planas de cadenas doradas de Chanel.

- Con vestido, vaqueros o mallas: Irina Shayk no se quita las botas 'army' que arrasarán en otoño

Lo que han hablado en la cita, por supuesto, no lo sabemos. Lo que es seguro es que la maniquí ha salido con un rostro de lo más radiante y relajado, quizá por la conversación con el actor o quizá por su admirable elección de estilo al conseguir un lookazo de lo más original al que no ha tenido que dedicarle mucho tiempo -ya que no exige grandes complementos-, cuyo resultado ha sido un conjunto rápido pero de lo más especial. ¿Lo mejor? Que si a ti también te ha conquistado con este look, solo necesitas añadirle una chaqueta vaquera o un cárdigan de punto y unas zapatillas o botines para que te solucione todos los planes de entretiempo.

Pero esto no ha sido todo, tan solo 24 horas más tarde se ha vuelto a ver a la modelo paseando a su hija en compañía de Bradley, esta vez por la calle y fundiéndose en un abrazo de lo más cariñoso. Una estampa familiar de lo más tierna que demuestra con creces que la relación entre ellos es extraordinaria -ya sea como pareja o como amigos-. Para el encuentro, Irina se ha decantado por un look de estética urbana compuesto por una camiseta cropped blanca, unos vaqueros high rise desteñido de Alberta Ferretti y sus inseparables botas militares de Dr. Martens. Después de estos dos encuentros ya no solo estaríamos hablando de los mensajes que la maniquí expresa mediante sus prendas, sino de algo que va mucho más allá, ¿será este el inicio de una bonita amistad o, por el contrario, estarán acercando posturas para una posible reconciliación? ¡Hagan sus apuestas!