Si buscas un look de invitada distinto, inspírate en el traje de Tamara Falcó en 'El Hormiguero'

Después de unas semanas de descanso en las que Tamara Falcó ha aprovechado para (re)descubrir los rincones más bonitos de nuestro país, ha vuelto al trabajo. Y lo ha hecho por la puerta grande, fichando por el famoso programa de Antena 3 El Hormiguero y estrenando sección en prime time como tertuliana fija junto a Nuria Roca y su marido, Juan del Val. Pero, aunque sea un espacio en el que se traten temas de actualidad -análisis de lo más relevante de la semana- y poco tenga que ver con sus dos grandes pasiones, la moda y la cocina, la diseñadora ha visto en su debut la ocasión perfecta para dejar claro (una vez más) que por algo se la considera uno de referentes de estilo más influyentes a nivel nacional. ¿Su apuesta? Un clásico, ¡todo al negro!

Haciendo gala de su estilo elegante y sofisticado pero siempre muy ligado a las tendencias más actuales, Tamara se ha decantado por un total look black compuesto por un sugerente traje de chaqueta negro firmado por Amateur Spain. Un dos piezas monocolor caracterizado por las hombreras marcadas de la americana, el pantalón tipo culotte satinado que ceñía su cintura y estilizaba al máximo la largura de sus piernas gracias a la pernera ancha, un cropped top negro balconette (el escote perfecto para las chicas con busto reducido y espalda estrecha porque amplia visualmente esta parte del cuerpo) que dejaba entrever sus tonificado abdomen y, por último, unas sandalias joya de Magrit. De esta manera y después de analizar su look, estaríamos ante una apuesta de lo más versátil y funcional, ya que bien nos podría servir para hacer frente a una jornada laboral en la oficina (o teletrabajando), ya que es de lo más cómodo, pero también tiene ese punto sexy perfecto para las citas más especiales del otoño o, inluso, para un look de invitada diferente.

A estas alturas, no hace falta explicar que el negro es el aliado infalible de las bajas temperaturas, aunque poco a poco se ha ido colando en los estilismos de entretiempo e, incluso, veraniegos por lo que, si todavía conserves parte del moreno y te resignes a guardar la ropa de verano, puedes copiar el look de Tamara sin grandes esfuerzos y lograr el mismo resultado que la diseñadora sustituyendo el pantalón tipo culotte por unas bermudas working. Al igual que, hasta que el entretiempo no se asiente de manera permanente en la ciudad, puedes lucir el estilismo sin necesidad de incluir la americana, aunque eso sí, debes saber que la blazer es la única capaz de elevar la apuesta al máximo. En definitiva, un look impecable con el que siempre obtendrás un resultado estilístico positivo a prueba de cualquier dress code.