Edurne vuelve a la televisión con el look noventero que podrías llevar del trabajo a una fiesta

Después de que, hace unas semanas, Edurne se posicionase como la embajadora del mono vaquero en la promoción de su último disco, una prenda que regresa directamente de la década de los 90 con Stella McCartney o Givenchy a la cabeza, la cantante ha aprovechado la promoción del nuevo programa de Telecinco, Idol kids, donde participa como miembro del jurado junto a Isabel Pantoja y Carlos Jean, para adelantarnos dos de las tendencias que más fuerte pisarán la próxima temporada. Podríamos hablar de los trajes anchos, de los pantalones de talle bajo, de las camisas con cuello bobo o del auge masivo de los flecos tanto en prendas de vestir como en complementos, pero en esta ocasión nos estamos refiriendo, concretamente, a las dos prendas que, juntas, forman el combo perfecto para un dress code impecable, tanto de oficina como de fiesta.

Muy fiel a su estilo rockero y con la inspiración noventera por bandera, Edurne ha compartido un look de lo más versátil, funcional y favorecedor con el que hacer frente a los próximos meses. Se trata de un total look perteneciente a una de sus firmas preferidas, Marciano Guess, compuesto por un pantalón tipo palazzo de cintura alta en azul oscuro y un top corto con el clásico tejido bouclé, escote corazón y tirantes ajustables. Pero el hecho de que el corte acampanado cree un efecto alargador que hace ganar unos centímetros y, además consigue el famoso 'efecto cintura de avispa', no es la única ventaja del estilismo y es que la combinación es de lo más sorprendente porque mezcla la luminosidad del top compuesto por varias tonalidades -aunque manteniendo la línea cromática del palazzo- con la dosis formal y sobria que ofrece cualquier apuesta con un pantalón de este estilo.

Dos prendas, infinitos looks

Lo mejor es que gracias a que el top está disponible en la tienda online nos damos cuenta de la versatilidad de la prenda, ya que en la web la modelo lo ha combinado con una falda de tubo a juego que poco tiene que ver con el carácter working del pantalón. Pero no solo eso, también es una prenda que encajaría a la perfección con unos jeans, desde los modelos más clásicos como los rectos o los acampanados hasta los más novedosos como los cintura estrecha y pernera amplia, los tipo loose o los que ya prometen convertirse en la prenda viral de la temporada, los de talle bajo. ¿Para los días entretiempo? Añade una blazer o incluso una chaqueta vaquera si quieres una apuesta más urbana. Con el pantalón pasa una cosa parecida, que es perfecto para combinar con un cropped top como el de Edurne, pero también es combinable con una camiseta o camisa básica.