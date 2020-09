¿Te imaginas poder llevar el vestidazo satinado de Ester Expósito? Atenta porque... ¡se subasta!

El Festival de Cine de Venecia ha hecho historia en su 77 edición, y no solo por ser la primera gran cita del cine tras meses de ausencia de alfombras rojas, sino por el debut de Ester Expósito sobre esta red carpet. Su presencia en el certamen fue una de las cosas más comentadas (y esperadas), aunque si nos tenemos que quedar con un momentazo, sin duda, hablaríamos del vestido largo satinado en color blanco hecho a medida, con un escote vertiginoso en forma de 'V', tirantes finos, una gran abertura lateral y espalda cruzada de la firma Etro con el que deslumbró en la ciudad italiana. Ahora, este lookazo que se volvió viral puede formar parte del armario de alguna afortunada que esté dispuesta a 'luchar' por él en una subasta cuyos beneficios irán a dos organizaciones benéficas.

Después de que el vestido de Ester quedase grabado como uno de los momentazos de moda más relevantes de 2020, es muy probable que tú también te hayas imaginado luciendo este diseño tal y como hizo la actriz. Pues bien, gracias a la subasta no solo puedes soñarlo, sino también hacerlo realidad. Ha sido la propia firma italiana la encargada de anunciar este proyecto mediante sus redes sociales donde indicó que todo el dinero recaudado irá destinado íntegramente a dos organizaciones: Facing History and Ourselves, que ayuda a maestros y sus estudiantes a hacer frente a la injusticia y el odio y a UN Women, el organismo de ONU que se encarga de apoyar los derechos de la mujer en igualdad de género. A través de la plataforma Chic Relief en colaboración con RAD, la subasta se llevará a cabo vía online entre los días 23 de septiembre y 2 de octubre.

Pero el diseño de la actriz no es el único que entrará en la subasta, sino que también se incluirá el vestido que llevó la supermodelo estadounidense, Taylor Hill, con un icónico estampado paisley y destalles cut out en los laterales, también de Etro, y el de Cate Blanchett, con una creación de Esteban Cortázar con capa en color negro metalizado y con detalles en blanco que ya había lucido cinco años antes en el Festival de Cine de Londres de 2015. Y si la mismísima Cate Blanchett puede reutilizar un vestido, ¿cómo no vamos a ser capaces de seguir sus mismos pasos el resto de mujeres? La cantidad de dress codes que te puede solucionar un clásico slip dress blanco en clave minimalista como el de Ester son tantos como puedas imaginarte: desde para ir a una cena romántica, hasta para una fiesta de noche pasando por tu propia boda, ya que tiene un estilo nupcial único ideal para aquellas novias que quieren arriesgar un poco más y no ceñirse a lo convencional.