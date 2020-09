Con vestido, vaqueros o mallas: Irina Shayk no se quita las botas 'army' que arrasarán en otoño

De su vestido satinado con estampado "tatuaje" a la sudadera de chico convertida en minivestido, Irina Shayk sabe cómo dar un aire completamente diferente a los looks de entretiempo con vestidos como protagonistas. En su última aparición por las calles de Nueva York, la top ha vuelto a demostrar que los conjuntos urbanos son su punto fuerte. Con un minivestido azul klein de Chrome Hearts y el bolso Rachel de By Far (un complemento que homenajea al personaje más célebre de Jennifer Aniston), la modelo ha completado el estilismo con el calzado que más repite, tanto en los meses de calor como en la temporada otoñal: las botas de estética militar. El flechazo de Irina con estos zapatos está más que comprobado, a juzgar por la cantidad de veces que apuesta por los diseños de inspiración army, un zapato que la mayoría de las veces combina con vestidos, dando lugar a un interesante contraste de estilos.

En su último look las combat boots elegidas las firma la marca parisina Both y presentan un acabado brillante acharolado. Una apuesta con suela dentada y cierre de cordones que se suma al amplio vestidor de la modelo. Otra de las creaciones de inspiración army con las que ha sido fotografiada por las calles de la ciudad en la que reside es un modelo de Dr.Martens que, en lugar de cordones, incluye varias hebillas laterales como cierre. Aunque eso no quiere decir que las botas Dr.Martens clásicas no formen parte de su armario, porque es otro de los modelos predilectos de la maniquí. Mientras que las amantes de las tendencias y las prescriptoras de estilo se rinden a las zapatillas como calzado cómodo todoterreno, la top ha encontrado en las botas militares su calzado ideal para culminar los looks urbanos en clave relajada, pero con guiños a las tendencias.

Si bien los vestidos cortos son sus aliados habituales a la hora de lucir este calzado cómodo, también la hemos podido ver combinarlo con propuestas cuya longitud se alarga a la altura del tobillo, además de con vaqueros, mallas de ciclista e incluso pantalón de chándal, una prueba más del flechazo de moda de Irina Shayk con las combat boots. Después de varias temporadas situado como uno de los hits de estilo en cuestión de calzado, de cara a la nueva estación las botas militares pisan más fuerte que nunca. Una larga lista de firmas dieron el visto bueno a la tendencia sobre la pasarela. Versace actualiza las botas añadiendo su icónico imperdible a modo de adorno en la caña, Balmain hace lo propio añadiendo el logo de la firma en la parte superior del zapato, mientras que en Alexander McQueen optan por un modelo con un exterior brillante de efecto piel de cocodrilo.

Conviviendo con las botas de inspiración militar, este otoño volveremos a ver las propuestas de estética alpina. Opciones que guardan muchas similitudes con las combat boots pero añaden detalles propios del calzado de montaña, como las suelas dentadas, el forro exterior en la zona de la caña para dar calor o los cordones gruesos propios de los modelos de hiking. Si buscas una manera fácil y de tendencia de dar una nueva vida a tus vestidos estivales, ya sabes, las botas militares pueden ser todo lo que necesitas para acertar con tu look de transición sin esfuerzos.