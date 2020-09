Peto denim y zapatillas blancas: el look campestre de Kendall Jenner que querrás llevar en la ciudad

A diferencia de sus mediáticas hermanas, amantes de los estilismos extravagantes, Kendall Jenner suele apostar por la comodidad de sus básicos cuando no está trabajando. Si este verano veíamos cómo combinaba los grandes infalibles del armario: pantalón corto, camiseta blanca y sandalias ugly, de cara al entretiempo ha desvelado, a golpe de look, la apuesta ideal para esos días que no sabes qué ponerte pero te apetece ir más allá del incombustible vestido midi. A escasos días de que comience la Semana de la Moda de Nueva York, donde Kendall suele dejarse de ver de manera puntual sobre la pasarela y en los eventos celebrados en el marco de la fashion week, la top más cotizada del mundo ha compartido con sus millones de seguidores varias instantáneas de una de sus escapadas. "Me encantan los lagos", ha escrito en el post junto a varias imágenes de paisajes montañosos y looks campestres. En uno de ellos apuesta por la prenda todoterreno del vestidor de transición: el peto vaquero.

Con un idílico paisaje de árboles y montañas, Kendall aparece con un sencillo peto vaquero. Un modelo con vocación de básico que añade como único detalle el logo de la firma a la que pertenece la prenda -Calvin Klein- en la parte del pecho. Las líneas relajadas de la pernera encajan a la perfección con la tendencia denim más popular del otoño, la de los vaqueros anchos de tiro medio. La maniquí combina este diseño sobre un bikini, pero con la vista puesta en la estación que se acerca, las camisetas de manga corta, los jerséis de punto o incluso los más gruesos de lana para los meses más fríos, pueden ser unos buenos aliados. El aire informal del vestuario se completa con el calzado. Si bien cuenta con una muy amplia colección de zapatos de tacón en todas sus versiones, como es lógico en este tipo de planes campestres, Kendall ha escogido unas zapatillas. En concreto, las incombustibles Converse blancas, el modelo Chuck Taylor All Star de caña alta.

Un look muy fácil de emular con el que conseguir un lookazo urbano para el otoño en la ciudad, jugando siempre con los accesorios adecuados para sumar dosis de sofisticación a la mezcla. En otra de las fotografías compartidas, la hermana de Kim Kardashian aparece con la microtendencia del verano: el mono-body deportivo. Un diseño que ya habíamos visto en el armario de algunas prescriptoras de estilo nórdicas, como la diseñadora e influencer Thora Valdimars, y al que ahora da el visto bueno la top. De momento, igual que sucedió en su día con las mallas de ciclista, estas creaciones están limitadas al armario de las expertas pero no sería de extrañar que pronto diera el salto a un público más amplio.