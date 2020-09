Ester Expósito rompe el 'dress code' del Festival de Venecia con su dos piezas más deportivo

Desde que Ester Expósito pisó tierras italianas no ha dejado de impartir lecciones de estilo. Primero con el vestido con tintes bohemios de la firma Etro con el que inauguró el Festival de Cine de Venecia, después con el -espectacular- slip dress, también de Etro, con el que debutó en la alfombra roja de estos galardones, y ahora, en su segundo día como invitada vip, con un total look que no ha dejado indiferente a nadie debido a un carácter informal que ella ha elevado con estilazo. Después de llevar varios años siguiendo el rastro estilístico de la madrileña, sabemos a la perfección que las minifaldas y los croppped tops son dos imprescindibles de su armario. Tal es su pasión por ambas prendas que no ha dudado ni un momento en apostar por ellas para su segunda cita mañanera con los canales más famosos del mundo.

Subida en una lancha, con la melena al viento y como si de una estrella de Hollywood de otra época se tratase, Ester ha vuelto a hacer gala de su perfecto estilo camaleónico al optar por un look de lo más moderno y deportivo, aunque esta vez y debido a que las altas temperaturas van descendiendo, el protagonismo no se lo ha llevado su dúo estilístico favorito, sino la versión más otoñal: una sudadera corta con diseño boxy y una minifalda ajustada, ambas prendas en color gris, con tintes metalizados y firmadas por Hérver Léger. Una vez más, la actriz ha vuelto a confiar en el poder de los complementos y accesorios para transformar un look urban en un lookazo digno de alfombra roja. ¿Cómo? Apostando por unas altísimas sandalias de Christian Louboutin -que resaltaron sus piernas además de alargarlas gracias a su tacón de más de 15 centímetros-, unas gafas de sol efecto degradado de Jimmy Choo, un bolso tipo bandolera perteneciente a la exclusiva colección Ambush x Bvlgari, y joyas de Bvulgari.

Lo mejor es que los 15 centímetros de altura de tacón no han impedido que la actriz caminara con firmeza por el embarcadero, convirtiendo así las calles de Venecia en su propia pasarela. Allí le esperaba su novio, el actor Alejandro Speitzer, quien también optó por un look de lo más casual compuesto por una chaqueta de piel, una camisa blanca, unos jeans y unas zapatillas tenis blancas. Desde que pusieron un pie en tierras italiana, la pareja no ha parado de regalarnos miradas cómplices y gestos cariñosos, y es que, tras pasar gran parte del verano juntos, confirmamos su noviazgo está atravesando uno de sus momentos más dulces. ¿La conclusión? Que si ayer Irina Shayk nos demostraba que es posible combinar unas botas de serpiente con una sudadera masculina a modo de minivestido y conseguir un resultado lookazo, hoy Ester nos confirma que hasta las alfombras rojas más prestigiosas han sucumbido a los encantos del estilo sporty chic. ¿Estaremos ante la tendencia más fuerte de la temporada?