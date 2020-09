Historia de un flechazo: Los mocasines negros por los que Bella Hadid ha olvidado las zapatillas

Dentro de la categoría de calzado cómodo, los mocasines se perfilan como una de las opciones más prometedoras del otoño. Versionados en multitud de modelos, los diseños de tacón conviven con los básicos planos de carácter atemporal. Precisamente este tipo de creaciones sencillas son las que han conquistado a Bella Hadid. La modelo ha dejado a un lado sus recurrentes zapatillas para integrar en sus estilismos este zapato clásico que contrasta al máximo con las elecciones habituales de la top, siempre seguidora de las tendencias menos convencionales. En sus últimos looks de calle, la maniquí ha optado por este calzado para completar sus conjuntos en clave urbana pero, lejos de conformarse con las apuestas habituales, ha logrado dar un nuevo aire a los mocasines de toda la vida haciendo un guiño a la antitendencia preferida de las nórdicas: lucirlos con calcetines blancos.

El último look de la modelo mira hacia la estética college, muy presente en la pasarela en las colecciones para este Otoño/invierno 2020. Lo que sería un vestuario de lo más sencillo, formado por unos shorts vaqueros y una camiseta con mensaje, se convierte en una apuesta inusual. El calzado cómodo del que Bella no se separa últimamente es de la firma italiana Andrea Montelpare, un sello con décadas de historia especializado en calzado infantil. La propuesta está disponible en plataformas multimarca como Farfetch, por un precio rebajado de 129€. Al introducir este tipo de calzado en el conjunto urbano más informal, Bella dinamita cualquier norma de estilo, dejando patente una vez más el sello personal que definen muchos de sus looks. Añadir unos calcetines blancos deportivos al calzado más clásico del armario es la fórmula idónea para alejarse a pasos agigantados de los estilismos de siempre.

Además de con pantalón corto, Bella también luce la mezcla mocasines+calcetines blancos, con vaqueros largos, como pudimos ver hace unos días cuando paseaba por las calles de Nueva York. Esta unión de zapato clásico y calcetines blancos (un mix que Michael Jackson puso de moda hace décadas) es una muestra más del éxito del feísmo en la moda, representado por las sandalias de apariencia ortopédica, las mezclas extravagantes de colores y siluetas imposibles... y otras propuestas que cuestionan la belleza tradicional. Si eres una heavy user de las redes sociales y te gusta seguir a las prescriptoras nórdicas, durante este verano habrás podido comprobar que muchas de ellas, como la estilista danesa Emili Sindlev o la influencer Annabel Rosendahl, entre otras, optan por combinar las sandalias con calcetines. Una mezcla por la que también se ha decantado Bella Hadid en alguna ocasión y que confirma el gusto de la top por las apuestas arriesgadas y atípicas. ¿Te atreverías con la antitendencia del otoño?