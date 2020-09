Todos los vaqueros de tendencia del otoño quedarían genial con la blusa bordada de Lucía Rivera

La moda actual se nutre de tendencias pero, junto a las novedades que nacen cada temporada, existen prendas infalibles y atemporales capaces de resolver cualquier duda de estilo. Hablamos del combo clásico camisa + vaqueros que, aunque durante los meses de verano se toma un respiro y da lugar a su versión corta, top + short, con la llegada del entretiempo vuelve a cobrar protagonismo. Y es que, quizá, este dúo sea la apuesta más versátil del armario entre todas las opciones posibles para crear looks polivalentes. Pero claro, después de llevar tanto tiempo acompañándonos en nuestro historial estilístico, es posible que en determinadas ocasiones nos pueda resultar un poco aburrido. Para evitar que esto suceda, hay que apostar por los diseños innovadores que las firmas de ropa proponen, tales como las camisas asimétricas, con mangas abullonadas, de corte oversized o, simplemente, echar un vistazo al último look de Lucía Rivera.

Después de que la inspiración mejicana se colase de lleno en el armario estival de las que más saben de moda, todo parece indicar que las flores bordadas sobre fondo blanco van a seguir propagando su éxito durante el otoño. Aunque, a juzgar por la última apuesta de la modelo, en vez de estar presente en vestidos, serán las camisas las encargadas de tomar el relevo. Más concretamente hablamos de la nueva adquisición de la maniquí, perteneciente a la firma española Uterqüe. Confeccionada en lino, con mangas abullonadas, cuello mao y bordados de múltiples colores en forma de flor, tiene un precio de 79 euros. Una prenda que, además de estar hecha a partir del tejido ideal para las semanas de entretiempo, desprende ese aire bohemio propio de la década de los 60 y 70 que tanto color, luminosidad y alegría aporta a nuestros looks.

Por suerte, para todas las que añoran ese estilo, las firmas han recuperado muchas de las tendencias de esa época, entre las que se encuentra, como pieza estrella, los jeans acampanados. De esta manera y uniendo ambas prendas, conseguirás un look boho chic de lo más casual capaz de solucionarte cualquier drama estilístico posible y, así, darle una pincelada de aire fresco e innovador. Y es que podrás combinarlo con muchos de los zapatos que tienes en el armario: desde sandalias planas, hasta zapatillas pasando por botines de distintos estilos (cowboy, militares, combat boots...). Pero si todavía no estás preparada para guardar los pantalones cortos en el armario, lo mejor es que te inspires en el look de Lucía y apuestes todo al blanco con un short vaquero de esta tonalidad. ¡Exprimirás al máximo el bronceado que te queda en la piel!