Irina Shayk convierte una sudadera de chico en minivestido y lo combina con las botas altas del otoño

Lo mejor del verano, desde el punto de vista de la moda, podrían ser los vestidos sencillos y de tendencia con los que presumir de piernas. ¿Y del otoño? Podrían ser los botines y botas todoterreno que actualizan cualquier look. En el último look de Irina Shayk encontramos un poco de ambas partes, eso sí, teniendo en cuenta la habilidad de la modelo para construir lookazos, su apuesta se desmarca de las habituales, renovando una fórmula de estilo muy repetida en el Street Style. A pocos días de dar comienzo las semanas de la moda del mes de septiembre, donde cada año Irina es una de las tops más esperadas sobre la pasarela de algunos de los desfiles más exclusivos, la maniquí ha sido fotografiada por las calles de Nueva York con un conjunto en clave urbana tan cómodo como especial. Una de esas opciones con las que estar perfecta en sesenta segundos.

Como decíamos, con su último estilismo Irina ha dado un nuevo aire a una de las fórmulas preferidas por las expertas en estas semanas de transición al otoño. ¿A qué nos referimos? A la mezcla de vestidos y botines o botas, una combinación con la que adaptar a la nueva estación los vestidos que tanto hemos llevado en los meses de calor. En el caso de la modelo, el vestido ha sido sustituido por una sudadera ancha, una creación básica sin detalles extra con un corte que se alarga por debajo de la cadera, como si de un minivestido se tratara. Eso sí, la top la ha lucido sobre unos microshorts negros para potenciar la comodidad a la hora de caminar. La sudadera cuenta con un cuello redondo y unas letras y números bordados en el bajo como único elemento ornamental. Este bordado hace referencia al nombre de la firma, 032c, un sello berlinés que edita una publicación de moda y cultura contemporánea y además está especializado en creaciones de street wear para hombre, de ahí la estética masculina de la prenda.

No obstante, lo más llamativo del conjunto no es la prenda de inspiración deportiva, sino las botas altas con las que completa la propuesta. Dejando a un lado sus inseperables botas de estética militar, el calzado cómodo que más se repite en su armario, Irina ha hecho un claro guiño a la estación que se avecina con las botas altas más apetecibles. De silueta clásica, con una caña elevada que casi llega hasta la rodilla, este diseño de tacón cuadrado y cómodo formaría parte de la categoría de básicos atemporales de no ser por el estampado. Ya te contamos que el animal print seguiría siendo tendencia en el otoño de 2020, y una de las maneras más fáciles de incorporarlo en un conjunto de calle es a través de los complementos, ya sean bolsos o, como en este caso, zapatos. Una apuesta diferente para entrar poco a poco en el entretiempo.