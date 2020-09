El vestido bordado de Ana Boyer es el que mejor queda con botines (y ahora está de rebajas)

Siguiendo los pasos de su hermana Tamara Falcó, Ana Boyer se está convirtiendo casi sin pretenderlo en uno de nuestros referentes de moda favoritos. Y es que no solo da una lección estilística cada vez que comparte alguno de sus looks a través de sus perfiles sociales, sino que también -al igual que Alice Campello o María Pombo- se ha vuelto una experta en adaptar a su silueta diseños que no son exclusivos para embarazadas. A punto de cumplir el sexto mes de embarazo, sigue fielmente el estilo elegante, sofisticado y discreto de su madre siempre que aparece públicamente, aunque es cada vez más habitual verla incorporando en sus looks prendas de plena tendencia, como ha sido su última apuesta, con la que nos ha dejado claro qué tipo de vestidos no pueden faltar en su amplio armario.

- Haz como Sara Carbonero y estrena hoy un vestido bohemio que usarás hasta el final del otoño

Si hace unos días nos sorprendió con un atemporal vestido ibicenco combinado con unas sandalias dorada y un bolso tipo bandolera, ahora ha seguido apostando todo al blanco, aunque en esta ocasión se trata de un mini diseño con coloridos bordados, de inspiración Woodstock con cuello en forma de 'V' (muy favorecedor para todos los escotes), mangas cortas y frunces en el faldón. Bautizado como Talia y considerado el vestido ideal para lograr un lookazo de estética boho chic sin apenas esfuerzo, la firma Ba&sh es la que está detrás del diseño (una de las marcas preferidas de su hermana, Tamara Falcó). Pero lo más destacable de la pieza no es que esté rebajada al 30% en la web oficial, pasando de costar 190 euros a 133 euros (que también), sino que su tejido fluido y holgado hace que favorezca a absolutamente todas las figuras al no ceñirse al cuerpo en absoluto, dando una sensación de libertad y ligereza que no todos los vestidos consiguen. Además, está disponible en cinco colores distintos, por lo que es más fácil encontrar uno que potencie al máximo nuestros rasgos.

Pero si esto no es suficiente para convencerte, también tenemos que decir que, aunque Ana haya propuesto (al igual que la firma) combinar este vestido con unas sandalias marrones tipo pala de Hermès, conjuntarlo con unos botines o unas botas, por ejemplo, de estilo cowboy, es una opción igual de estilizadora. De esta manera, no solo podrás lucir este diseño durante las últimas semanas de verano, sino también cuando llegue el otoño. Por último, para lograr un look de absoluta tendencia, lo mejor es que incluyas una cazadora vaquera oversized, la bajada de las temperaturas no te impedirá presumir de piernas y, por qué no, prolongar la duración del moreno.

Haz click para ver el documental de Ana Boyer, donde descubrimos cómo es la pequeña de las “Preysler”, las claves de su estilo y su nueva vida junto a Fernando Verdasco y su pequeño Miguel. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!