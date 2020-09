Lo más llamativo del 'slip dress' de Irina Shayk no es el estampado 'tatuaje', sino el mensaje del vestido

Aprovechando los últimos días de descanso antes de la llegada del mes de septiembre, una de las fechas más intensas del calendario de la moda, Irina Shayk ha vuelto a ser fotografiada disfrutando de su plan preferido, pasear con la pequeña Lea de Seine. Además de demostrar, en cada una de sus apariciones junto a su hija, lo mucho que se divierte jugando con ella, la modelo desvela a golpe de look algunos de los estilismos más apetecibles de la temporada. Si hace unos días la veíamos recuperar sus incombustibles combat boots, ahora ha optado por un conjunto de aire estival que, combinado con una cazadora de cuero o vaquera imaginamos con facilidad durante el entretiempo.

Muy sonriente paseando por las calles de Nueva York, la maniquí ha elegido un vestido largo de tirantes, con un discreto escote en pico y una abertura lateral que alarga todavía más sus infinitas piernas. De líneas sencillas y aspecto satinado, se desmarca de los slip dresses más básicos gracias al original estampado de la prenda. El diseño lo firma la marca Ttswtrs, un sello fundado en 2013 por la estilista y diseñadora de vestuario Anna Osmekhina. Está confeccionado en seda y rompe con la estética monocolor gracias al estampado "tatuaje" del vestido. Así definen en la marca a este print que refleja el dibujo de un gran dragón junto a unos ángeles, creados con un trazo final en color negro que, efectivamente se asemeja a un tattoo. Pero además de este estampado, lo más destacable del vestido es el mensaje que encierra: No more violence (No más violencia), y que se puede leer en la parte central de la prenda, justo debajo del pecho. Este original diseño está disponible en la tienda online de la marca por un precio de 420 dólares (el equivalente a unos 350 euros).

La originalidad de la pieza, dentro de su sencillez, no exige grandes complementos, algo que siempre es un punto a favor cuando se busca construir conjuntos rápidos pero especiales. Por una vez, Irina ha dejado de lado sus inseparables botas de estética militar y ha optado por la comodidad del calzado más sencillo del verano, las versátiles sandalias tipo pala. En concreto, se ha decantado por un modelo negro de doble tira en el empeine, una opción idónea para jugar en el parque con la pequeña Lea. Contrastando con la imagen serie que a veces proyecta, la top no dudó en quitarse las sandalias y quedarse descalza para jugar a la pelota sobre el césped. Un look fácil, especial y muy favorecedor que seguirá estando de moda dentro de una década, algo que confirma el acierto de la top.