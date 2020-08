El peto 'oversize' de Chiara Ferragni favorece como un vestido y es tan cómodo como unos vaqueros

Las vacaciones han llegado a su fin para muchas personas que se adentran ya en la vuelta a la rutina. También para Chiara Ferragni, que ha regresado a su casa de Milán después de disfrutar de la isla de Cerdeña en compañía de su familia. La italiana no ha defraudado con sus estilismos de vacaciones, donde no han faltado los conjuntos coordinados con sus hermanas, entre muchas otras sorpresas de estilo. Con septiembre en el horizonte, uno de los meses más intensos para quienes trabajan en la industria de la moda, parece que la empresaria retomará con fuerzas su agenda laboral. De momento, ya ha demostrado a golpe de look, que su armario de verano empieza dejar paso, poco a poco, a las prendas de entretiempo, entre las que se ha colado una alternativa a los vaqueros muy fácil de llevar: el peto denim.

A las puertas del Palazzo Parigi de Milán, la fundadora de The Blonde Salad, ha compartido una fotografía en la que posa sonriente, dejando claro que las vacaciones le han sentado fenomenal, después de unos meses atípicos complicados. Chiara ha elegido un cómodo conjunto en clave informal, una apuesta de estética comfy con el peto vaquero como protagonista principal. El diseño confirma el éxito de las propuestas de líneas relajadas como hit de estilo dentro de la categoría denim. Con el bajo doblado y elevado ligeramente por encima de los tobillos, se trata de una prenda favorecedora para cualquier tipo de cuerpo: chicas bajitas (el bajo cropped evita acortar las piernas), esbeltas, delgadas o con curvas. El peto es de la marca We Wore What y la italiana lo combina con una camiseta de tirantes y estampado de flores de la marca asequible Brandy Melville. Frente al aire casual del peto y la camiseta, Chiara opta por sumar dosis de sofisticación al conjunto con el bolso estrella de la temporada, el modelo acolchado The Pouch de Bottega Veneta, esta vez en color verde. Como toque final, las sandalias ugly de Chanel, el calzado preferido por las expertas en moda durante este verano.

El regreso a Milán de la experta ha durado apenas unas horas. Tal y como ha compartido con sus seguidores en un story de Instagram, Chiara ya tiene nuevo destino: Roma. Su marido Fedez le acompaña en el viaje, una escapada muy especial en la que la pareja celebrará su segundo aniversario de boda, ha explicado Chiara en redes sociales. Hasta que podamos conocer los estilismos con los que festejará este segundo años de amor, nos quedamos con su conjunto de viaje. Y es que podemos asegurar que la influencer sabe cómo viajar cómoda con las prendas adecuadas. Nada de vaqueros ni vestidos, unos pantalones elásticos de tiro alto con estampado de leopardo y una camiseta corta (en concreto, el modelo que recicló este verano 29 años después de llevarlo por primera vez), es todo lo que necesita para lograr un lookazo confortable y de tendencia.

