El explosivo look de Bella Hadid en los VMA's que casi eclipsa ¿su reencuentro con The Weeknd?

El mundo del espectáculo ha retomado su curso tras haber guardado silencio durante varias meses. Anoche, Nueva York se vistió de gala para acoger una de las citas más importante del panorama musical, donde los rostros más conocidos de la industria del cine, música, moda y televisión se unieron para celebrar por todo lo alto la nueva edición de los MTV Video Music Awards 2020. Unos premios que este año tuvieron que cumplir un estricto control sanitario y llevarse a cabo en un formato completamente distinto adaptado a la 'nueva normalidad'. Sin embargo, esto no ha impedido que las buenas costumbres se pierdan y han sido varias las celebridades que han hecho, de nuevo, historia con sus lookazos de alfombra roja: una futurista Lady Gaga, una brillante Miley Cyrus y, para sorpresa de todos, una sexy Bella Hadid, siendo esta última una de las protagonistas indiscutibles de la velada. Una cita con anécdota incluída y es que, algunos medios como el británico Daily Mail, recogen que la top y su expareja The Weeknd, también presente en los premios, habrían coincidido en el backstage durante los ensayos, demostrando su buena sintonía.

- Cuando dudes qué tipo de vaqueros favorecen más, los de Bella Hadid sientan bien a todos los cuerpos

A pocas semanas de convertirse en tía, Bella acudió a los premios como presentadora, pero no fue su aparición sobre el escenario lo único que dejó sin palabras a los asistentes, sino que su estilismo fue uno de los más comentado. Como si de la década de los 90 saliese, la modelo sorprendió con un total look de infarto, firmado por Nensi Dojaka y compuesto por un pantalón plisado de lana negro de tiro bajo (su nueva prenda fetiche) con pliegues en la cintura; un body de estética vanguardista, manga larga de nailon elástico transparente con hombros descubiertos en marrón y aberturas en el escote y unas sandalias de cuero negras con cadena dorada, tiras dobles, puntera cuadrada y cierre de tobillera, de By Far. Fiel seguidora de las tendencias noventeras, la modelo volvió a dejar claro que el puesto a la mejor embajadora de corrientes estilísticas de moda y belleza de esos años es para ella.

Por supuesto y para no perder la costumbre, tanto el make up como el peinado elegido fueron a juego con su mood noventero. Para ello, la maniquí optó por una coleta alta recogida con las puntas despeinadas, líneas diagonales marcadas y mechones delanteros fijados con gomina. Su maquillaje centrado en su delineador de ojos rasgados y sus uñas largas, almendradas y en tono camel pusieron el broche final a uno de los looks más rompedores de la modelo hasta la fecha. ¿Es esta la manera de confirmar el regreso de las cuatro tendencias noventeras más temidas? El estilismo de Bella Hadid dice sí.

Haz click para ver ‘El Armario de Gigi y Bella Hadid’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!