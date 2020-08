'Dad jeans', los vaqueros de Kylie Jenner ideales para chicas con curvas

Desde que inauguró el verano de viaje con sus amigos a Canyon Point (Utah) en pleno desierto, Kylie Jenner no ha parado de viajar. ¿Su último destino? París, la capital del amor, donde ha disfrutado de unos días de desconexión en compañía de... ¿Travis Scott? No. Su nuevo compañero de aventuras es Fai Khadra, a quien hace unos meses se le relacionó sentimentalmente con la mismísima Kendall Jenner. Pues bien, todo parece indicar que las hermanas comparten mucho más que armario, trucos de belleza y vínculos familiares, ya que medios internacionales aseguran que el joven de 29 años (amigo del clan más mediático de la televisión desde hace años) es el nuevo amor de la empresaria. Pero sus fotografías con el modelo no han sido lo único que ha llamado la atención de sus millones de seguidores, sino también han suscitado mucho interés sus... ¡nuevos jeans!

Y te preguntarás, ¿a estas alturas qué tiene que tener de especial un vaquero para diferenciarse del resto? Pues bien, se trata del modelo dad jeans o lo que es lo mismo, los vaqueros de padre. Pura tendencia en los años 80 y 90, el diseño cuenta con la gran ventaja de que es tremendamente favorecedor para las chicas con caderas marcadas gracias a su pernera de corte recto holgada, que no se ajusta ni a las piernas ni a los glúteos. Puedes seguir el ejemplo de Kylie y lucirlos sin cinturón o bien copiar el truco estilístico de Bella Hadid y darle la vuelta a la cintura para que se ajuste a la figura. Sea como fuere está claro que las dos saben sacar el máximo partido a sus curvas y, en esta ocasión, la pequeña del clan Jenner ha optado por potenciar la zona del vientre al combinar los tejanos con un cropped top tipo pañuelo de cuello halter atado al cuello. El broche final lo han puesto las zapatillas multicolor y el bolso tipo baguette, dos complementos que han dado como resultado una apuesta de lo más urban.

Saber que la empresaria ha dejado a un lado los vaqueros pitillo y de corte skinny nos confirma que los diseños cómodos y que, además, potencian al máximo la silueta femenina, están de vuelta. Sin embargo, la guía denim para la temporada que se avecina tiene un claro triunfador: los vaqueros de tiro bajo, que ya se presentan como la competencia directa los diseños rectos o los populares mom jeans. Amados y odiados a partes iguales, el look effortless que nunca falla tendrá esta temporada más protagonismo que nunca, con Kylie Jenner a la cabeza de la tendencia.