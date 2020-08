Aitana Ocaña se viste de novia en su regreso a los escenarios

Después de varios meses sin pisar un escenario debido a parón provocado por la crisis sanitaria internacional, Aitana volvía a actuar ayer en Marbella con los nervios a flor de piel, como ella misma reconocía en sus redes. "Sé que la situación es diferente, pero estoy muy agradecida de poder volver a cantar mis canciones con todos vosotrxs. Es la primera vez que voy a dar un concierto entero en acústico, ojalá os guste" escribía unas horas antes. Para este cocierto tan especial, optó por un estilismo muy elegante, minimalista y sofisticado, muy apropiado para el formato, puesto que no tenía que moverse y bailar tanto como en sus shows habituales, en los que necesita conjuntos que le permitan mayor movilidad. En esta ocasión prefirió impactar vistiendo un look nupcial que no ha pasado desapercibido entre sus fans.

Líneas depuradas

La cantante ha demostrado en los últimos años su versatilidad a la hora de vestir, y es que tan pronto luce un conjunto roquero con botines militares de plataforma como un potente body lencero o elegantísimos dignos de alfombra roja. Anoche optó por esta última estética y reinventó una de sus prendas preferidas: el top bandeau, que adora tanto para el día a día como para actos más formales. En esta ocasión se decantó por uno en tono blanco que lució con falda a juego, una creación de silueta lápiz con tiro alto y pronunciada abertura.

Todo al blanco

Si al ver estas fotografías te ha venido a la mente un look nupcial, estás en lo cierto, y es que está firmado por la casa española Sophie Et Voilà, especializada en vestidos de novia, tal y como ha confirmado la propia Saioa Goitia, CEO de la firma. Se trata de un conjunto confeccionado especialmente para ella que actualmente no se encuentra disponible en catálogo, aunque no nos sorprendería que, debido a su éxito, decidieran comercializarlo, algo que ha pasado anteriormente con otras celebrities. Abogando por el 'menos es más', prescindió de joyas o grandes complementos, y dejó su característica melena con flequillo suelta, peinada en ondas deshechas.

