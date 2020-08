Paula Echevarría, turismo por Asturias con un mono 'wrap' de 35 euros

A punto de finalizar agosto, son muchas las celebrities que apuran sus últimos días de vacaciones antes de volver a la rutina, como es el caso de Paula Echevarría. Después de haber disfrutado de las playas de Cádiz y Málaga, la actriz ha puesto rumbo a su Asturias natal para redescubrir varios de los enclaves más emblemáticos de su tierra en compañía de su pareja, Miguel Torres, y su hija, Daniella. Para estas jornadas de turismo, la protagonista de Velvet busca, como es lógico, la comodidad, por lo que apuesta por prendas que no aprieten y calzado cómodo. Eso sí, ella, fiel seguidora de las tendencias del momento, ha vuelto a demostrar que este confort no está reñido con ir a la última: prueba de ello es su último look, que además podrás copiar por menos de lo que imaginas.

Un 'uniforme' de lo más favorecedor

Basta echar un vistazo rápido a las redes de Paula, en las que comparte diariamente sus looks, para darse cuenta de que la asturiana tiene una prenda fetiche durante los meses de calor: el minivestido cruzado. Este tipo de modelos envolventes llevan varias temporadas conquistando a las expertas en moda, algo que no sorprende puesto que son totalmente favorecedores y potencian la silueta femenina como ninguna otra prenda. Además, al lucirlos en clave XS, alarga visualmente sus piernas. En esta ocasión, ha elegido un wrap dress con truco, y es que no se trata realmente de un vestido, sino que es un mono, lo que lo hace aún más cómodo para recorrer la ciudad sin que el viento le juegue una mala pasada.

En clave tropical

No es ningún secreto que adora los estampados llamativos, y es que en su armario no faltan faldas, camisas y pantalones de flores, lunares, rayas, palmeras o animal print que aportan una dosis extra de originalidad y alegría a cualquier look. Esta vez se ha decantado por un patrón muy mediterráneo que combina limones y hojas. Lo mejor de este favorecedor diseño (además de su corte y ese tejido que potencia el bronceado) es su precio, y es que no supera los 35 euros. Ella lo ha combinado con bolsito bandolera blanco de Dolce&Gabbana y sus sandalias planas de Hermès a juego, un par que tiene en varios colores.

La pieza en cuestión, que cuenta con manga larga, escote en 'V' y lazada a la cintura, forma parte de la nueva colección de la firma sueca H&M y puede adquirirse tanto en tienda física como a través de su web por 34,99 euros. De momento quedan varias tallas disponibles, pero te advertimos: si quieres comprarlo, es ahora o nunca, puesto que no nos sorprendería que se agotara en apenas unas horas tras haberlo lucido Paula.

Fiel a su esencia

Lo cierto es que este look es totalmente fiel al estilo de Paula, que en las últimas semanas ha llevado algún otro mono corto estampado, como este de Sandro en clave safari que combinó con bolsito de Fendi y sombrero de mimbre hace unos días.