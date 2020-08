De Irina Shayk a Lucía Rivera: el vestido que te solucionó tus looks de playa funciona también en la ciudad

A estas alturas, todas somos conscientes de que los vestidos alcanzan su mayor éxito durante la época estival, y es que buscamos conseguir looks hechos de las menos prendas posibles. Claro que, en este terreno, esta prenda tiene todas las papeletas para ganar, ya que solo necesitas elegir qué calzado y accesorios ponerte para conseguir un lookazo. Por supuesto, nosotras no somos las únicas conocedoras de este truco estilístico, las celebrities, modelos y expertas en moda también los han convertido en sus hits de temporada. Y, aunque sin duda alguna, los vestidos de estampado floral se han llevado el puesto a los claros triunfadores del verano, hay otro diseño que, ya promete, coronarse como una de las supertendencias del entretiempo de Nueva York a Madrid.

- Un vestido camisero es todo lo que necesitas para acertar en cualquier plan de verano

Cuando una determinada prenda es la protagonista de las apuestas de las expertas a los dos lados del charco solo significa una cosa: su éxito está asegurado. Y eso es precisamente lo que ha pasado con el nuevo y versionado vestido camisero que poco tiene que ver con el modelo clásico. Lo que Irina Shayk adelantó hace unos días con una perfecta apuesta urban al combinar un diseño azul marino abotonado XL con una camiseta blanca básica y unas botas militares, ahora Lucía Rivera lo confirma con su último look playero: un modelo blanco, también abotonado y de tirantes de la firma española, Mango. Desde la playa a la ciudad, después de analizar ambos looks nos queda claro que la versatilidad es una de sus principales ventajas, ya que quedan igual de bien si los combinas con prendas para salir por la ciudad como si los superpones encima de una traje de baño, como en el caso de la modelo española.

Pero esta no es la única parte positiva de los vestidos camiseros, sino que, al ser fluidos y holgados, no se ciñen al cuerpo, por lo favorecen a todas las figuras. Ahora, si eres de las que te gusta ceñir las prendas al cuerpo y presumir de 'cintura de avispa' siempre puedes incluir un cinturón que lo ajuste. Por último, hay que explicar que es una pieza que tiene doble funcionalidad, es decir, puedes llevarlo a modo de vestido, tal y como proponen Irina y Lucía, o también puedes decantarte por lucirlo como un chaleco XL, que será uno de los claros protagonistas del entretiempo. Si eres del team chaleco, no hay nada como conjuntarlo con unos jeans y una camiseta básica. De esta manera, conseguirás un look comodín a partir de básicos que seguro que tienes en el armario.