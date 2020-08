Cuando dudes qué tipo de vaqueros favorecen más, los de Bella Hadid sientan bien a todos los cuerpos

Desde que supimos que el regreso de los pantalones de cintura baja era inminente, han sido muchas las expertas, celebrities y modelos que se han posicionado a favor o en contra de la tendencia. Hasta lo que nosotras sabemos, las tops Bella Hadid, Elsa Hosk y Emily Ratajkowski abanderan este movimiento estilístico tan propio de la década de los 90. Sin embargo, no es la única corriente estilística que Bella ha recuperado de épocas pasadas, sino que la estética de los 80 también se ha colado de lleno en su vestidor. Y lo decimos con fundamento, ya que, después de ver su último estilismo nos queda más claro que nunca que la moda, como la vida en general, es un ciclo. Atenta porque esta temporada, si hay una prenda que no puede faltar en tus looks es... ¡el vaquero mom fit!

Como si de un bailarín de Michael Jackson se tratase y fotografiada por las calles de Nueva York, Bella ha vuelto a confirmar que el tejido denim es su debilidad estilística (con permiso de las mallas de ciclista o los cropped tops). Y es que, después de analizar desde tiempos inmemoriales los estilismos de la modelo podemos afirmar que los vaqueros son su prenda comodín de lunes a domingo. Si hace unos meses nos sorprendía con un total look denim, ahora lo ha introducido en pequeñas dosis, apostando por un diseño mom fit que ha combinado con una camiseta básica blanca de tirantes, un bolso naranja bandolera y unos mocasines negros. Una apuesta con cierta estética comfy que Bella añade a su amplia colección de tejanos. Del estilismo, además, destacan los calcetines blancos altos con los que ha combinado los zapatos, un truco de estilo que ya ha puesto en práctica en otras ocasiones, aunque normalmente con unas zapatillas blancas.

A caballo entre los slouchy y los flare, los mom fit son perfectos para todos los cuerpos, ya que su talle alto y pernera ligeramente holgada hace que favorezcan a cualquier figura porque no marcan las curvas y fija toda la atención en la zona del abdomen. Incluso son ideales para chicas bajitas, puesto que puedes darles un par de vueltas al dobladillo y, de esta manera, dejar al aire parte del tobillo (lo que alarga de manera visual la longitud de las piernas). Estos vaqueros se han convertido en el principal objeto de deseo de las que más saben de moda. Combinan con todo el armario, son cómodos y, por supuesto, atemporales, ¿qué más se puede pedir? ¡Hazte con unos y transfórmalos en tu prenda comodín!