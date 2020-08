Si solo vas a invertir en una prenda en el entretiempo, elige un vestido como el de María Pombo

Desde que María Pombo anunció, de manera oficial, que estaba esperando su primer hijo (Martín para aquellas que no sigan a pies juntillas todo lo que publica la experta), su armario ha dado un giro de 180 grados. Atrás quedaron los vestidos cortos, los vaqueros ceñidos y las camisetas ajustadas, y es que ahora todo parece indicar que los modelos más sueltos y de largo intermedio son los favoritos de la influencer. ¿El objetivo? Demostrar, a través de su propia estrategia de estilo, que estos diseños son perfectos para todo tipo de mujeres, estés o no estés embarazada. Y, aunque hasta hace unas horas la gran mayoría de prendas por las que apostaba eran de estética playera, con su último look ha querido dejar claro que si tienes que invertir en una pieza en estos momentos, este vestido asequible de Lefties es todo lo que necesitas.

Con un posado de lo más natural, María ha debutado en el universo 'vestidos escalón' (o al menos públicamente) con un diseño de corte midi, manga corta con goma elástica y tejido con textura de la firma española, cuyo precio actual es de 19,99 euros. Las ventajas con las que cuenta son claramente evidentes: es un modelo que no se ciñe al cuerpo y por tanto, no marca la figura, sus mangas ligeramente abullonadas afinan la zona del brazo y sus cortes fruncidos proporcionan un mayor volumen a la prenda. Sin embargo, no es lo único llamativo de la prenda, ya que, después de vérselo a la influencer no nos queda ninguna duda de que es un diseño ideal para estrenar ahora y disfrutar durante todo el otoño.

¿La clave? Saber con qué prendas, accesorios y complementos combinarlos en cualquier ocasión. Por ejemplo, si quieres lucirlo durante las últimas semanas de verano, lo mejor es que lo luzcas con unas sandalias planas si quieres una apuesta desenfadada, o con unas de tacón, espiral o acolchadas si quieres elevar el look al máximo. Y, si por el contario, ves más factible sacarle partido de cara al entretiempo (porque quieres presumir de piernas y moreno), te recomendamos que incluyas una cazadora vaquera oversized y unos botines (cow boy, combats boots, con suela dentada...) o unas zapatillas de lona. Lo bueno es que es un diseño adaptable a cualquier dress code: desde para ir a la oficina, hasta para salir a comer, pasando por una velada nocturna. Por último, si quieres darle un toque personal, introduce un cinturón o un corsé que ciña parte del diseño al cuerpo. ¡Serás la mejor vestida en un minuto!