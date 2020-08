Después de Sara Carbonero, el vestido viral de Zara conquista a Tamara Falcó

Disfrutando de unas vacaciones recorriendo España, con su última parada en Vejer de la Frontera, Tamara Falcó no solo se ha convertido en la nueva embajadora del turismo nacional, también en uno de los apoyos más visibles del made in Spain. Y es que, si bien en su armario no faltan algunos sellos internacionales como la popular firma Samsoe Samsoe o la parisina Bash, en sus últimos conjuntos la marca que se ha impuesto es Zara. Para alegría de las seguidoras de la presentadora, que podrán hacerse con las prendas asequibles que lleva en su día a día, Tamara ha vuelto a apostar por el buque insignia de Inditex. Y lo ha hecho con una propuesta que a las amantes de las tendencias posiblemente les resulte muy reconocible. Se trata del vestido satinado que Sara Carbonero llevó a comienzos de verano.

La prenda en cuestión presenta una sencila silueta e incluye algunos detalles de tendencia discretos, además de su color lila, como el escote fruncido y los tirantes finos. El modelo fue elegido por la presentadora Sara Carbonero en una cena de verano y, a lo largo de la temporada muchas prescriptoras de estilo han sucumbido a la pieza. Tanto es así que podríamos atribuir a esta creación la etiqueta de viral. En la instantánea que ha compartido la diseñadora solo se aprecia la parte superior del look y aunque nos gustaría saber cómo ha combinado el slip dress, te proponemos apostar por la fórmula más repetida en el Street Style. De cara al entretiempo, las botas de estética militar pueden ser tus grandes aliadas pero, hasta entonces, abraza la comodidad de las sandalias tipo pala o, si quieres un aire más informal, de unas zapatillas blancas clásicas y acertarás seguro, sea como sea tu vestido satinado.

Cuando Sara Carbonero publicó la imagen en redes sociales con el vestido a principios de julio, la creación, con un precio de 19,99€, todavía estaba a la venta en la tienda online, si bien se encontraba agotada en casi todas las tallas. Ahora, no hay rastro de la propuesta por lo que parece que su buena acogida entre las expertas e iconos más seguidos ha contribuido a que se agotara definitivamente. La buena noticia es que hay muchas otras alternativas que confiman que la tendencia del slip dress no termina, ni mucho menos, con los meses de calor. Entre las novedades del gigante textil hay opciones satinadas con drapeados que favorecen cualquier tipo de cuerpo, propuestas con volantes o diseños con estampado de flores para vivir en un verano eterno.